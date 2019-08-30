Место, где в Благовещенске раздают бесплатно бургеры всем

А мы подумали и решили запустить новую рубрику, в рамках которой наш журналист будет наведываться в различные заведения города и находить причины, по которым стоит или не стоит их посещать. И первое, попавшее под наш прицел, – кафе-бар «Рыжий лис». Нашли в нем как жирные плюсы – например, здесь раздают бесплатно бургеры, – так и небольшие минусы, о которых узнаете, прочитав материал.

«Рыжий лис» открылся в начале этого года на месте некогда популярной пиццерии Restart. На одном из сайтов-отзывников 26 отписок, подавляющее число которых – хорошие. Поэтому было решено идти проверять, так ли все на самом деле или это, как модно сейчас считать, «купленные» отзывы. Отправились со своим ревизорским визитом в конце недели: в пятницу. Но днем. И сразу хочу поставить жирный лайк за атмосферный дизайн: вы входите в кафе-бар и первое, что притягивает взгляд, – морда хитрого лиса в шотландском кепи, бильярдный стол и много темного дерева в стиле лофт.

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА:

Местоположение: улица Кузнечная, 17

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 24:00

Служба доставки еды: ежедневно с 10:00 до 22:30

Меню: европейская, китайская и русские кухни, шашлык, стейки, пицца, бургеры

Средний чек: 500 рублей

Наличие открытой веранды: есть

ЧТО ПОЕСТЬ

Это самый главный вопрос, когда мы отправляемся в кафе. На радость гурманам выбрать в меню есть что: тут блюда и китайской, и европейской, и русской кухонь. Ознакомиться с некоторыми позициями и ценами можно в инстаграм-аккаунте «Рыжего лиса». Добавлю, что в меню есть шашлык, стейки и десерты. Например, наличие последнего для меня очень важно, так как в некоторых заведениях Благовещенска этим пренебрегают.

Отдельное внимание стоит уделить пицце – это единственное место в Благовещенске, где ее делают на заливной(!) лепешке. Всего в меню 15 видов пиццы. Поэтому посетить данное заведение хотя бы в рамках дегустации пиццы на заливной лепешке стоит. Поверьте мне, я и мои товарищи остались в восторге – она разительно отличается от пицц в иных заведениях.

Захотите пообедать – бизнес-ланчи здесь предлагают по вполне доступным ценам.

А еще, это единственное место в городе, куда вы можете прийти со своим мясом и арендовать гриль для его жарки! Ну, или же заказать в «Рыжем лисе» мясо для жарки на гриле.

ЧЕМ СЕБЯ РАЗВЛЕЧЬ

«Рыжий лис» – место для встречи с друзьями, которая не должна превращаться в просто «поесть-попить». Поэтому можно сыграть в бильярд. Причем бесплатно! Если жаждущие игры занимают несколько столиков, то во избежание очередей и конфликтов организуется неформальный турнир. Таким образом, компании знакомятся, поддерживают здравый дух азарта, и каждый успевает ударить кием по шару.

Не хотите играть в бильярд? Вам могут предложить на выбор настольные игры. И сейчас самое интересное! На данный момент в «Рыжем лисе» действует акция: играя в Дженгу, выстрой высокую башню и получи бургер бесплатно!

ПРО АКЦИИ

Для многих горожан эта часть самая любимая. В «Рыжем лисе», как мне рассказали, они придумываются каждый месяц. Например, сейчас действует акция «Собери 10 наклеек и выбери подарок», ранее была скидка в 50 % на все меню. Периодически проходят акции «Купи 2 пиццы и получи 3-ю в подарок». Все анонсы ищите в инстаграм-аккаунте.

О МИНУСАХ

Из минусов, которые мы нашли, – плата за игровую приставку. Но она чисто символическая, и, как нам рассказали, вероятно, в ближайшем будущем воспользоваться ею можно будет бесплатно. Но при этом скажу, что приставка новая с топовыми играми.

ВЫВОД:

Разглагольствовать много не буду. «Рыжий лис» – компанейское место, которому фраза «просто общепит» не подходит. Днем сюда можно прийти с ребятней, но вечером желательно оставить ее дома и отдохнуть от суеты рабочих будней. Мой вердикт – я сюда вернусь еще раз. Да не одна, а со своими друзьями!