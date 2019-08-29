В Амурской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

По итогам заседания было решено создать рабочую группу по АЧС при амурском правительстве. Рабочие группы будут созданы и во всех поселениях, где объявлен карантин.

На сегодняшний день из более чем 5 тысяч голов свиней, которые попали в зону отчуждения, уничтожено 3 400 голов. Остальные 1 800 голов из села Волково и находящихся в 10 километрах от него населённых пунктах ликвидируют до завтрашнего вечера.

Чтобы завершить работы по уничтожению свинопоголовья в максимально короткие сроки, увеличат количество специалистов, работающих на месте. К группировке из 50 человек добавят ещё 10 сотрудников МЧС и центра ГЗ и ПБ. Кроме этого увеличат количество спецтехники на 4 единицы. На территориях, где введён карантин, будет работать 15 единиц техники.

В зону отчуждения животных по результатам проб попали ещё несколько населённых пунктов. Очаг вируса АЧС выявили в селе Асташиха Бурейского района и первой угрожающей зоне от неё на расстоянии 5 километров, где нет других сёл. Здесь предстоит ликвидировать 118 голов свиней. Работы планируют начать 30 августа с утра и завершить вечером.

Ещё одна карантинная зона – село Муравьёвка Тамбовского района и расстояние в 5 километрах от него, куда попадает село Резуновка. К вечеру завтрашнего дня здесь уничтожат 122 головы свиней. Более чем в 20 сёлах, находящихся от очага заболевания в 100 километрах, запретят забивать свиней, ввозить и вывозить, продавать и покупать свиное мясо.

В селе Орлецкое Тамбовского района тоже выявили вирус АЧС. Здесь также, как и в сёлах, находящихся в 10 километрах от него (Липовка, Чуевка, Толстовка Тамбовского района и Вознесеновка и Успеновка Ивановского района) ликвидируют 500 голов к 31 августа.

Село Правовосточное Ивановского района попало в зону отчуждения животных. К завтрашнему вечеру здесь уничтожат 92 головы свиней.

Специалисты областного управления ветеринарии в ближайшее время ждут результатов секвенирования из ветлаборатории города Покров. Это исследование поможет выявить возможную причину заражения амурского свинопоголовья при помощи схожих признаков заболевания, выявленных на других территориях страны и соседних государств в предыдущие годы.

Что касается ранее пострадавших владельцев хозяйств из сёл Усть-Ивановка и Ровное Благовещенского района, то из 58 человек 22 уже получили компенсацию. Им выплатили около 9 миллионов рублей.

С сегодняшнего дня в амурских сёлах ведётся разъяснительная работа с местными жителями. На сходах специалисты ветуправления рассказывают о превентивных мерах и о том, как действовать в случае выявления на территории их населённого пункта вируса АЧС.

В управлении Россельхознадзора и управлении ветеринарии работают телефоны горячей линии. В управлении Россельхознадзора по Амурской области: 8(4162)22-69-66. В управление ветеринарии и племенного животноводства: 8(4162)51-52-48, 8(4162)51-52-55.