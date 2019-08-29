Мотопутешественникам из Швейцарии понадобилась помощь благовещенцев

В Благовещенск приехали байкеры из Швейцарии. Мотопутешественники планировали погостить в областном центре Приамурья три дня и отправиться навстречу приключениям в Китай. Но проблемы с оформлением документов на мотоциклы для таможни и технические неполадки заставили любителей двухколесного транспорта задержаться еще на несколько дней.

Двое путешественников приехали в Благовещенск из Владивостока. Оказалось, что в Приморье они были еще год назад, проехав через всю Россию. Во Владивостоке мужчины оставили своих железных коней и вернулись в Швейцарию, чтобы подзаработать денег на дальнейшую поездку. А спустя год они вернулись на Дальний Восток России, забрали транспорт и приехали в Амурскую область, откуда планировали попасть в Китай и отправиться в большой тур.

О том, что в Благовещенск прибыли иностранные байкеры, Амур.инфо рассказали в местном барбершопе. Именно там по стечению обстоятельств сегодня оказались иностранцы. Дело в том, что сотрудник барбершопа тоже байкер – вице-президент благовещенского мотоклуба «Пижоны». Иностранным гостям понадобилась помощь собратьев.

«Мне позвонил мой приятель, который знает, что я состою в мотоклубе, и сообщил, что в Благовещенск приехали два байкера из Швейцарии Питер и Пауль. Они обратились за помощью, им нужно было поменять аккумулятор на мотоцикле. Но в итоге оказалось, что аккумулятор – не единственная их проблема. Они собираются на мотоциклах в Китай, соответственно им надо эти мотоциклы переправить на китайскую сторону. Но они неправильно заполнили документы, поэтому таможенники не пропустили один мотоцикл через границу. Мы хотим помочь нашим друзьям с этой проблемой. Решим ее как можно скорее», – рассказал вице-президент мотоклуба «Пижоны» Максим Намаконов.

В Благовещенске байкеры задержатся еще на три дня. За это время должны решиться проблемы со всеми необходимыми документами. А пока гости ждут отбытия, они успели подстричься в местном барбершопе и рассказать о своих впечатлениях о Приамурье и России.

«Мы в восторге и от России, и от вашего города. Нам везде очень помогают. Люди здесь очень милые, дружелюбные и отзывчивые. Встречают нас хорошо везде», – поделился один из мотоциклистов.