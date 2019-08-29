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29августа
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В Магдагачи у осужденной арестовали легковой автомобиль

В Магдагачи у осужденной арестовали легковой автомобиль

В поселке Магдагачи судебные приставы были вынуждены арестовать автомобиль, принадлежащий должнице. Работая в администрации райцентра, она на бумаге трудоустроила свою мать и получала за нее зарплату. Суд постановил вернуть эти деньги государству. Если за 10 дней женщина не внесет 116 тысяч рублей, ее машину продадут.

В специализированном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области находилось исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением. На протяжении двух лет сотрудница администрации Магдагачи получала зарплату фиктивно трудоустроенного работника. Являясь муниципальным служащим, гражданка совершила служебный подлог – внесла в официальные документы заведомо ложные сведения. Она составила договоры оказания услуг между ее матерью и администрацией Магдагачи, а также акты приемки выполненных услуг, табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, расчетно-платежные ведомости о начислении оплаты по указанным договорам. «При этом мать инициативной гражданки не была осведомлена об этих действиях», – отмечают в управлении ФССП.

По подложным документам предприимчивой сотруднице администрации удалось получить более 300 тысяч рублей.

После рассмотрения материалов уголовного дела Магдагачинский районный суд Амурской области признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» и по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере» и назначил ей наказание в виде в виде условного лишения свободы сроком на 1 год и шесть месяцев. Также суд постановил взыскать с осужденной денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исполнительный лист передали в службу судебных приставов. В рамках производства в отдел судебных приставов направлено поручение о наложении ареста на автомобиль. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста машины на оставшуюся сумму задолженности по исполнительному производству – более 116 тысяч рублей. Если через 10 дней оставшаяся сумма долга не поступит на счет, то в отношении автомобиля начнется процедура оценки, после чего авто передадут на продажу.

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#закон #происшествия #транспорт

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