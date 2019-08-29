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сегодня, 19:15 1

Маломобильных благовещенцов привезут на избирательные участки

Маломобильных благовещенцов привезут на избирательные участки
Фото: pixabay.com

Благовещенцев с ограниченными возможностями доставят на избирательные участки. Выборы состоятся 8 сентября. Горожане будут выбирать депутатов Благовещенской городской думы седьмого созыва.

Посетить избирательные участки смогут и люди с ограниченными возможностями. В этом им помогут сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта».

Заявки на помощь в поездке на избирательный участок принимают с 30 августа по 6 сентября по адресу: Благовещенск, улица Рабочая, 95, или по телефону: (4162) 44-01-72, с 8 до 17 часов в будние дни.

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#выборы #соцзащита

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    52 минуты назад

    БлаговещенцОв???

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