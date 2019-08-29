Вирус африканской чумы свиней мог попасть в Приамурье из Вьетнама

Амурские свиньи могли подхватить африканскую чуму «благодаря» авиасообщению с Вьетнамом. Такое предположение озвучили на встрече с журналистами в амурском правительстве.

На сегодня очаги АЧС обнаружены уже в семи селах региона. Специалисты продолжают расследование, чтобы выяснить, откуда именно пришла зараза. Кроме Китая, вирус мог быть занесен из Вьетнама. Эта страна крайне неблагополучна по АЧС, прозвучало на пресс-конференции.

«Китай еще не самая неблагополучная для нас территория, которая имеет на сегодня 153 разных вспышки, в том числе в провинции Хэйлунцзян. Превысил это число Вьетнам. 4 300 вспышек в этом году. Нашей службой принимаются жесточайшие меры, выставлены круглосуточные посты», – рассказала журналистам начальник управления Россельхознадзора Яна Любченкова.

«Во Вьетнам у нас есть чартеры. Мы все любим туда летать. Вирус может прийти на ногах, на одежде… Или вот взяли корзинку с фруктами. Постояла не там, где нужно, привезли сюда, – высказал предположение относительно возможного происхождения вируса главный ветеринарный врач региона Сергей Самохвалов. – В том числе рассматривается версия, что жители скармливали животным пищевые отходы, которые собирали на пищеблоках Благовещенска, в том числе отходы китайской кухни. Мы понимаем, что там используются, например, и уши свиные».

Версию о том, что таким образом с помощью вируса африканской чумы в регионе «очищают» место для крупного поставщика свинины, чиновники отвергают. Как и то, что разнести инфекцию по разным районам могли сами сотрудники ветеринарной службы.

«Все специалисты, которые участвуют в ликвидации АЧС в очагах, более никуда не выходят вообще. Определен круг лиц, которые работают в Усть-Ивановке, Волкове, они не выезжают никуда. Ни вакцинируют, ни профосмотры не делают. Им вход в благополучные хозяйства строго запрещен», – ответил на предположения амурчан Сергей Самохвалов.

Между тем некоторые представители СМИ усомнились в эффективности мер, принимаемых в селе Волково. «Машины проезжают дезбарьер, но люди через такие барьеры не проходят. Я хожу по улице, где у моих соседей обнаружен очаг, где гарантия, что я приехал сейчас и не разнес этот виурс?» – поинтересовался журналист Михаил Митрофанов. В ответ на это главный ветврач пояснил, что на подворьях, где выявили очаги АЧС, установлены дезбарьеры и дезковрики, проведены дезинфекция и обработка, а в дальнейшем специалисты проведут и дезинфекцию дорог.

«Большая ответственность лежит на нас – на руководителях, специалистах, на гражданах Амурской области. Мы не можем к каждому милиционера поставить, чтобы мыл ноги в дезинфицирующем растворе, но все мероприятия ветеринарные мы должны выполнять», – добавил заместитель председателя правительства Александр Нестеренко.

«Граждане, как бы мы ни объясняли, пытаются проехать, пролезть, проползти, чтобы снять сам процесс, всем дико интересно! И мы вынуждены привлечь Росгвардию и ОМОН, сотрудники по периметру выставлены», – рассказал Сергей Самохвалов.

По последним данным, очаги африканской чумы свиней зарегистрированы в семи селах Амурской области. Кроме сел Усть-Ивановка, Волково, Гродеково и Асташиха, это села Муравьевка и Орлецкое в Тамбовском районе и село Правовосточное в Ивановском районе. В первую угрожаемую зону, где у населения будут отчуждать свинопоголовье, вошли 14 населенных пунктов. Кроме перечисленных, это села Косицыно, Липовка, Тамбовка и Толстовка в Тамбовском районе, а также села Вознесеновка и Успеновка Ивановского района. Учитывая уже отчужденное поголовье, в целом ветеринарам предстоит уничтожить более семи тысяч животных. До этого в Приамурье насчитывалось более 50 тысяч свиней.

Вокруг вновь обнаруженных очагов АЧС решено расширить угрожаемые зоны. Первую – от 5 до 10 километров, там у населения и фермеров будет изъято и уничтожено все поголовье. Вторую зону расширили до 100 километров. Здесь местные жители должны прервать все сельскохозяйственные связи, запрещен убой и реализация мяса, ввоз и вывоз живых свиней.

По данным главного ветеринарного врача региона, ежедневно пробы от павших амурских свиней и диких кабанов поступают в ветлабораторию, и в первую очередь специалисты проверяют наличие вируса АЧС. «С начала года поступило 426 проб, в 17 случаях результат на АЧС положительный, – сообщил Сергей Самохвалов. – В прошлые годы вспышки африканской чумы были в центральной и южной России, мы видели, как коллеги борются с этим заболеванием, и думали: “Господи, не дай бог, чтобы здесь это произошло”. Но мы знали, что происходит на территории КНР, и понимали, что угроза очень велика для нашего региона».

Как сообщало Амур.инфо, впервые в Приамурье вирус африканской чумы свиней был зарегистрирован в Благовещенском районе, на ферме в селе Усть-Ивановка.

Сейчас в области ведется и работа по спасению оставшегося поголовья. Кроме карантинных мер, крупнейшие амурские свинокомплексы – в Константиновском (11 тысяч голов) и Тамбовском (6 тысяч голов) районах – ведут усиленную работу по получению специального статуса защищенности. Для этого в хозяйствах должны выполнить определенные ветеринарно-санитарные условия, перейти на закрытый режим работы. Такой статус даст предприятиям определенные преференции. Свинопоголовье не будет уничтожено, даже если попадет в угрожаемую зону, а производитель сможет продолжать поставки продукции в другие регионы.

Еще одна из мер – усиление режима работы по проверке ручной клади на таможне. С начала года через границу пытались нелегально провезти около 500 килограммов запрещенной к ввозу продукции из свинины. Начальник амурского управления Россельхознадзора пояснила, что ввозить такую продукцию на территорию РФ имеют право 4 китайских предприятия, но на территорию Приамурья этот ввоз не осуществляется.

Амурчанам, которые хотят задать вопросы, связанные со вспышкой африканской чумы свиней, чиновники советуют обращаться на телефоны горячей линии. Амур.инфо публикует эти номера: управление Россельхознадзора по Амурской области: 8(4162)22-69-66; управление ветеринарии и племенного животноводства: 8(4162)51-52-48, 8(4162)51-52-55.

Ущерб, который африканская чума свиней нанесла Приамурью, еще не подсчитывали. По последним данным, вирус распространился уже в 4 районах Амурской области.