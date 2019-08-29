Главу амурского минздрава выберут в ходе конкурса

В Амурской области до сих пор нет министра здравоохранения. Эту проблему озвучили на очередной сессии законодательного собрания региона. По этому поводу выступила депутат Законодательного собрания Амурской области Ольга Петайчук.

«У нас нет министра достаточно длительное время, и это влияет на общую ситуацию с медициной в области. Это и ситуации с ремонтом в районных больницах, в частности в Серышевской и Мазановской. Это ситуации в детских поликлиниках – там огромные очереди. Я сегодня с утра была в поликлинике в районе улиц Зейской и Чайковского, там порядка 50 человек стояли в регистратуре. Это страшно, когда люди вынуждены с 12 ночи занимать очередь», – сказала депутат.

На заседании стало известно, что главу областного минздрава выберут в ходе общественных слушаний и конкурса. А после кандидатов представят губернатору региона. Об этом заявила зампред амурского правительства Ольга Лысенко.

«В соответствии с областным законом у нас не бывает ситуации, когда нет руководителя ведомства. Сегодня обязанности министра здравоохранения исполняет Жарновникова Евгения Сергеевна, первый заместитель министра», – отметила зампред.

Она добавила, что на прошлой неделе состоялась встреча губернатора региона и представителей медицинской профессиональной общественности, где была выработана тактика по утверждению кандидата на должность министра здравоохранения.

«До 30 числа все медицинские общественные профессиональные организации готовят предложения по проведению общественного отбора на должность кандидата по руководству министерства здравоохранения области. Будет подготовлено положение, которое обсудят с медицинским советом, медицинской палатой, представителями наших образовательных медицинских организаций. В результате это все будет размещено на сайте минздрава. Мы предлагаем всем желающим, имеющим профессиональный стандарт, поучаствовать в этом конкурсе», – сказала Ольга Лысенко.