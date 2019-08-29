В Минэкономразвития РФ спрогнозировали курс доллара на ближайшие несколько лет

В Минэкономразвития озвучили прогноз курса доллара. Ожидается, что выше отметки в 70 рублей он может подняться не раньше 2023 года. Однако, согласно расчетам ведомства, это произойдет лишь в случае реализации так называемого консервативного сценария.

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу 2019 года составит 65,8 рубля и за следующий год практически не изменится (к концу 2020-го – 65,6 рубля). Об этом говорится в прогнозе ведомства на 2019–2024 годы, поступившем в РБК. По его данным, таким будет курс при реализации базового сценария из прогноза Минэкономразвития, который планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября.

В последующие годы курс американской валюты, согласно этому сценарию, будет медленно расти, однако лишь в 2024 году устойчиво превысит 67 рублей (среднегодовой 67,4 рубля, на конец года – 67,6 рубля).

Выше отметки 70 рублей по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь в случае реализации консервативного сценария. Он предполагает, что мировые цены на нефть стабильно будут на 10–15 долларов за баррель ниже, чем в базовом, составив от 42,5 доллара в 2020 году до 45,9 доллара в 2024 году. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может составить 70,1 рубля, а еще через год – 70,5 рубля.

Ранее Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар. Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля до конца текущего года составит 64,5 рубля за доллар.

ЦБ в среду установил официальный курс доллара на 29 августа на уровне 66,41 рубля (+15 копеек к предыдущему значению). В ходе торгов на Московской бирже 28 августа курс доллара поднимался до отметки 66,9875 рубля.