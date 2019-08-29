Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:27 0

Инстаграм удаляет у популярного блогера фотографии в купальнике и нижнем белье

Инстаграм удаляет у популярного блогера фотографии в купальнике и нижнем белье
Фото: https://www.instagram.com/amouranth/

25-летняя Кейтлин Сирагуса, больше известная в Инстаграме как Amouranth, попала в безвыходную ситуацию. Инстаграм стал удалять ее фотографии без видимых на то причин.

Инстаграм удалил все её фото, отметив их как несоответствующее правилам платформы. Девушка сразу заподозрила что-то неладное, ведь она тщательно проверяет все снимки, проблем никогда не возникало, она не нарушала никаких правил.

Удаление фото сопровождалось предупреждением, что, если девушка не прекратит, её аккаунт на 1,6 млн подписчиков забанят.

Девушка стала освящать свою проблему в историях, когда ей написал некий Тампа, который сообщил, что является сотрудником компании, отвечающей за модерацию контента в Инстаграме. Он заявил, что готов помочь Кейтлин за ежемесячную плату примерно в 174 тысячи рублей. Девушка решила, что это просто мошенник, который хочет на ней поживиться, и проигнорировала.

Агент девушки связался с Фейсбуком, чтобы разобраться в ситуации, но там им не помогли. Менеджеры продолжали утверждать, что фото были удалены заслуженно, ведь «у вас там рука у груди и всё такое» и «вы там лили на себя воду». А про шантажиста они ничего не знали и все вопросы, связанные с ним, просто игнорировали, сообщает Life.

Просмотров всего: 279

#технологии #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

В борьбу за трон Пугачевой вступили Бузова и Вайкуле
Происшествия

В Амурской области фейк «от губернатора» получили четыре организации
Общество 4

МТС в Амурской области возглавил новый директор
Общество 5

В 2024 году с Восточного планируют запустить корабль с экипажем
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь