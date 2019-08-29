Инстаграм удаляет у популярного блогера фотографии в купальнике и нижнем белье

25-летняя Кейтлин Сирагуса, больше известная в Инстаграме как Amouranth, попала в безвыходную ситуацию. Инстаграм стал удалять ее фотографии без видимых на то причин.

Инстаграм удалил все её фото, отметив их как несоответствующее правилам платформы. Девушка сразу заподозрила что-то неладное, ведь она тщательно проверяет все снимки, проблем никогда не возникало, она не нарушала никаких правил.

Удаление фото сопровождалось предупреждением, что, если девушка не прекратит, её аккаунт на 1,6 млн подписчиков забанят.

Девушка стала освящать свою проблему в историях, когда ей написал некий Тампа, который сообщил, что является сотрудником компании, отвечающей за модерацию контента в Инстаграме. Он заявил, что готов помочь Кейтлин за ежемесячную плату примерно в 174 тысячи рублей. Девушка решила, что это просто мошенник, который хочет на ней поживиться, и проигнорировала.

Агент девушки связался с Фейсбуком, чтобы разобраться в ситуации, но там им не помогли. Менеджеры продолжали утверждать, что фото были удалены заслуженно, ведь «у вас там рука у груди и всё такое» и «вы там лили на себя воду». А про шантажиста они ничего не знали и все вопросы, связанные с ним, просто игнорировали, сообщает Life.