У тындинской железнодорожницы обнаружили поддельный диплом вуза

В Тынде женщина, работающая на железной дороге, представила в отдел кадров поддельный диплом об окончании одного из высших учебных заведений Хабаровска. Факт использования подложного документа выявили тындинские транспортные полицейские.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили, что работница железной дороги представила в отдел кадров своего предприятия поддельный документ – диплом об окончании одного из высших учебных заведений Хабаровска. Подозреваемая пояснила, что данный документ являлся основанием для назначения ее на вышестоящую должность.

Сотрудник отделением дознания возбудил уголовное дело по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». В настоящее время проходил расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее транспортные полицейские в Тынде выявили подложное свидетельство об окончании машиниста. Фальшивый документ в одно из железнодорожных предприятий предъявил житель Тынды, который хотел устроиться на работу.