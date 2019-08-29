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29августа
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сегодня, 21:03 2

У тындинской железнодорожницы обнаружили поддельный диплом вуза

В Тынде женщина, работающая на железной дороге, представила в отдел кадров поддельный диплом об окончании одного из высших учебных заведений Хабаровска. Факт использования подложного документа выявили тындинские транспортные полицейские.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили, что работница железной дороги представила в отдел кадров своего предприятия поддельный документ – диплом об окончании одного из высших учебных заведений Хабаровска. Подозреваемая пояснила, что данный документ являлся основанием для назначения ее на вышестоящую должность.

Сотрудник отделением дознания возбудил уголовное дело по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». В настоящее время проходил расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее транспортные полицейские в Тынде выявили подложное свидетельство об окончании машиниста. Фальшивый документ в одно из железнодорожных предприятий предъявил житель Тынды, который хотел устроиться на работу.

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#закон #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Driver777

    Driver777
    2 часа назад

    об окончании машиниста-ещё один эксклюзив))

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    На пожизненное таких надо! Это ж особо опасные преступники! С фальшивым образованием, подумать только, а если что, то дел натворят ого-го! :)

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