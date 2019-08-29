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29августа
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сегодня, 17:52 1

Рогозин пригласил японцев на космодром Восточный

Рогозин пригласил японцев на космодром Восточный
Фото: www.roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с послом Японии обсудил вопросы взаимного сотрудничества в сфере космонавтики. Он пригласил японскую делегацию на космодром Восточный.

«Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с послом Японии в Москве Тоехиса Кодзуки ... Дмитрий Рогозин пригласил японских коллег посетить космодром Восточный», – говорится в сообщении госкорпорации.

Стороны обсудили состояние и перспективы российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности, в сфере пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС.

Роскосмос также предложил японским партнерам сотрудничество в области спутникостроения (ДЗЗ, системы предупреждения о стихийных бедствиях), робототехники (в том числе в привязке к МКС), а также систем сближения (стыковки) корабля со станцией, сообщает РИА Новости.

«Со стороны Роскосмоса также было внесено предложение проработать все перечисленные направления с тем, чтобы в дальнейшем внести их в качестве предложений в повестку российско-японской встречи на высшем уровне в рамках АТЭС в ноябре этого года», – отмечается в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, Дмитрий Рогозин в этом году или в начале следующего хочет встретиться на Восточном с китайской делегацией, чтобы обсудить возможность сотрудничества в рамках национальных космических агентств.

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#визиты #космодром #космос #российская власть

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    26 минут назад

    Предлагаю Рогозину пригласить на космодром Путина с Медведевым и остальными членами правительства и всем дружненько стартануть на Марс и больше не возвращаться!

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