Рогозин пригласил японцев на космодром Восточный

Фото: www.roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с послом Японии обсудил вопросы взаимного сотрудничества в сфере космонавтики. Он пригласил японскую делегацию на космодром Восточный.

«Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел рабочую встречу с послом Японии в Москве Тоехиса Кодзуки ... Дмитрий Рогозин пригласил японских коллег посетить космодром Восточный», – говорится в сообщении госкорпорации.

Стороны обсудили состояние и перспективы российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности, в сфере пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС.

Роскосмос также предложил японским партнерам сотрудничество в области спутникостроения (ДЗЗ, системы предупреждения о стихийных бедствиях), робототехники (в том числе в привязке к МКС), а также систем сближения (стыковки) корабля со станцией, сообщает РИА Новости.

«Со стороны Роскосмоса также было внесено предложение проработать все перечисленные направления с тем, чтобы в дальнейшем внести их в качестве предложений в повестку российско-японской встречи на высшем уровне в рамках АТЭС в ноябре этого года», – отмечается в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, Дмитрий Рогозин в этом году или в начале следующего хочет встретиться на Восточном с китайской делегацией, чтобы обсудить возможность сотрудничества в рамках национальных космических агентств.