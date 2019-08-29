В Амурский арбитражный суд поступил иск почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Амурской области поступило исковое заявление от компании «Дальневосточная торговая компания», которая просит взыскать с компании «Альтернатива» 988 976 701 рубль, то есть почти миллиард.

Интересы ООО «Дальневосточная торговая компания» представляет конкурсный управляющий Евгения Запевалова. Из заявления, которое она подала, следует, что между истцом и ответчиком в 2015 и 2016 годах неоднократно заключались договоры займа на беспроцентной основе. Всего была перечислена сумма займа в размере 101 900 000 рублей. Однако на сегодняшний день заемщик ООО «Альтернатива» в полном объеме не исполнил свои обязательства по договорам, претензии, направленные истцом в адрес ответчика, остались без ответа.

По расчетам конкурсного управляющего, ООО «Альтернатива» задолжало их компании сумму основного долга в размере 101 400 000 рублей, неустойку в размере 881 778 000 рублей и проценты за пользование чужими деньгами в сумме 5 798 701,54 рубля. Таким образом, общая сумма составила 988 976 701,54 рубля.

Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 19 сентября, информирует пресс-служба суда.