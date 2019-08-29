Хабаровчанин «попросил» кошку посидеть за него под домашним арестом

Необычного арестанта обнаружили в Хабаровске на проверке сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Под домашним арестом в квартире хабаровчанина вместо мужчины оказалась его кошка, на которую он надел свой контрольный браслет.

«Мужчина решил погулять, что категорически запрещено условиями этой меры пресечения. Он все продумал. Нашел способ снять контрольный браслет и даже учел, что датчики реагируют на смену температуры. Надевая браслет на свою кошку, он был уверен, что она не только достаточно теплая, но и будет ходить по квартире, и сотрудники инспекции посчитают, что все в порядке», – рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Хабаровскому краю Ирина Лобатюк.

Браслет подал сигнал о попытке его повредить. Да и кошка подвела: вместо того, чтобы бегать, она легла спать. Увидев сначала сигнал, а затем отсутствие движения, сотрудники инспекции отправились в квартиру, где и обнаружили арестованное животное.

О побеге из-под ареста сообщили следствию, однако искать беглеца не пришлось: он сам явился домой с прогулки, не ожидая подвоха. Находчивость не довела до добра: теперь мужчине придется дожидаться суда в следственном изоляторе.

К такому же результату приводят, по словам сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, любые попытки «скорректировать» браслеты. «Датчики очень чувствительные, и любые манипуляции с браслетами тут же отражаются на мониторе сотрудника, закрепленного за арестованным. После чего он сразу же звонит арестованному по специальному средству связи и отправляется проверять его лично», – говорит Ирина Лобатюк.

Личные проверки, к слову, проводятся в любом случае не меньше двух раз в неделю без предупреждения. Могут инспекторы и позвонить в любое время на специальное контрольное устройство.

«Если человек, находящийся под домашним арестом, производит манипуляции с браслетами, ему не только изменяется мера пресечения на более строгую. Он должен возместить стоимость испорченного устройства. Если сломан ремень электронного браслета – 1 тысяча рублей, если сам браслет – 8 тысяч рублей, а если мобильное контрольное устройство – около 30 тысяч рублей. Если он не сделает это добровольно, ущерб будет принудительно взыскан через суд», – сказала Ирина Лобатюк.