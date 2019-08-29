Юные благовещенские танцоры приняли участие в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ

Фото: из личного архива Павла Маркина

В воскресенье многие зрители прильнут к голубым экранам, чтобы посмотреть специальный детский выпуск шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. На сцену выйдут юные танцоры со всех уголков страны. Многие амурчане будут смотреть выпуск с особым интересом: среди участников будет и пара из Благовещенска.

14-летний Артем Желудков и 12-летняя Елизавета Скляр, воспитанники танцевально-спортивного клуба «Альтаир», покажут строгому жюри специально подготовленный шоу-номер. По условиям контракта, подробностей об участии до выхода программы в эфир рассказывать нельзя.

По словам тренера ребят Павла Маркина, который полетел в Москву вместе с воспитанниками, Артем и Елизавета в паре уже два года. В общей сложности Артем танцует около шести лет, Лиза ­ – примерно 4 года.

Инициатором участия в «Танцах» стала мама мальчика. В качестве видеозаявки для кастинга тренер записал небольшой кусочек обычной репетиции ребят.

На официальном сайте телеканала говорится, что продюсеры проекта отсмотрели тысячи видеозаявок и пригласили на московский кастинг лучших юных танцовщиков. Уже через пару дней после отправки видео стало известно, что среди них оказались и благовещенские танцоры.

После этого ребята с тренером отправились в Москву на выступление.

«На кастинге наставники вместе с приглашенным членом жюри будут отбирать детей для участия в концерте, в котором дети выступят вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой», – говорится на сайте ТНТ.

Увидеть выступление юных благовещенцев и узнать, прошли ли они этот кастинг, можно будет в воскресенье, 1 сентября.