Юные благовещенские танцоры приняли участие в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ
В воскресенье многие зрители прильнут к голубым экранам, чтобы посмотреть специальный детский выпуск шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. На сцену выйдут юные танцоры со всех уголков страны. Многие амурчане будут смотреть выпуск с особым интересом: среди участников будет и пара из Благовещенска.
14-летний Артем Желудков и 12-летняя Елизавета Скляр, воспитанники танцевально-спортивного клуба «Альтаир», покажут строгому жюри специально подготовленный шоу-номер. По условиям контракта, подробностей об участии до выхода программы в эфир рассказывать нельзя.
По словам тренера ребят Павла Маркина, который полетел в Москву вместе с воспитанниками, Артем и Елизавета в паре уже два года. В общей сложности Артем танцует около шести лет, Лиза – примерно 4 года.
Инициатором участия в «Танцах» стала мама мальчика. В качестве видеозаявки для кастинга тренер записал небольшой кусочек обычной репетиции ребят.
На официальном сайте телеканала говорится, что продюсеры проекта отсмотрели тысячи видеозаявок и пригласили на московский кастинг лучших юных танцовщиков. Уже через пару дней после отправки видео стало известно, что среди них оказались и благовещенские танцоры.
После этого ребята с тренером отправились в Москву на выступление.
«На кастинге наставники вместе с приглашенным членом жюри будут отбирать детей для участия в концерте, в котором дети выступят вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой», – говорится на сайте ТНТ.
Увидеть выступление юных благовещенцев и узнать, прошли ли они этот кастинг, можно будет в воскресенье, 1 сентября.
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