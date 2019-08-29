Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:38 3

В Приамурье все ученики начальных классов будут питаться бесплатно

В Приамурье все ученики начальных классов будут питаться бесплатно
Фото: pixabay.com

Ученики 1-4 классов Приамурья будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон приняли 29 августа на сессии заксобрания региона. На питание до конца этого года из областного бюджета планируется выделить 53 миллиона рублей.

На 31 мая 2019 года в области обучалось почти 42 тысячи учеников младших классов.

В силу закон вступит с сентября этого года. Таким образом, Амурская область станет первой на Дальнем Востоке, где приняли подобную инициативу. Авторы законопроекта отметили, что в северных районах по сравнению с другими территориями области предполагается увеличить стоимость обеда на 50 процентов.

Просмотров всего: 1008

#дети #закон #заксобрание #образование

распечатать


Происшествия

В Магдагачи у осужденной арестовали легковой автомобиль
Власть 3

Главу амурского минздрава выберут в ходе конкурса

Происшествия

Хабаровчанин «попросил» кошку посидеть за него под домашним арестом
Культура

Юные благовещенские танцоры приняли участие в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    В чем подвох?!

    Едросня ничего не делает без собственной выгоды...

  • тт

    тт
    1 час назад

    Бесплатно на какую сумму?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    29 минут назад

    Впереди выборы. Потом отменят как всегда.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь