В Приамурье все ученики начальных классов будут питаться бесплатно

Ученики 1-4 классов Приамурья будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон приняли 29 августа на сессии заксобрания региона. На питание до конца этого года из областного бюджета планируется выделить 53 миллиона рублей.

На 31 мая 2019 года в области обучалось почти 42 тысячи учеников младших классов.

В силу закон вступит с сентября этого года. Таким образом, Амурская область станет первой на Дальнем Востоке, где приняли подобную инициативу. Авторы законопроекта отметили, что в северных районах по сравнению с другими территориями области предполагается увеличить стоимость обеда на 50 процентов.