В Благовещенске выступят звезды фигурного катания Алексей Урманов и Елена Радионова

В Благовещенске на ледовой арене в «Островах» выступят звезды российского фигурного катания. Концерт на льду с участием известных и молодых фигуристов состоится 15 сентября в рамках российского фестиваля кино и театра «Амурская осень».

На амурском льду выступят фигурист-одиночник, олимпийский чемпион тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов: первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров, серебряный призер чемпионата Европы Елена Радионова; российские фигуристы Степан Еремин и Юлия Касьянова, Илья Спиридонов и Лина Кудрявцева.

Также в концерте примут участие артисты Дмитрий Нестеров, Евгений Банифатов (Кулик), Анастасия Денисова, Дарья Егорова, Денис Сердюков, Альбина Кабалина, Владислав Шкляев, Сергей Мухин и Анастасия Савосина.

Желающие могут попасть на концерт бесплатно. Для этого нужно забронировать билеты на сайте ТРЦ «Острова».

Концерт на льду состоится на ледовой арене в «Островах» 15 сентября в 16 часов.