В Приамурье приняли закон о выплатах многодетным семьям без учета критерия нуждаемости

Амурские многодетные семьи теперь будут получать социальные выплаты вне зависимости от их доходов. Закон, который предполагает отойти от критериев нуждаемости при получении выплат многодетными семьями, приняли 29 августа на сессия амурского заксобрания.

Право на получение социальной поддержки дополнительно получат около 500 амурских многодетных семей. Реализация закона повлечет дополнительные расходы из областного бюджета. На выплаты после вступления закона в силу и до конца года потратят 5 миллионов рублей.

Законопроект представила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева. Она отметила, что введение в 2015 году в области критерия нуждаемости для многодетных семей постоянно вызывало непонимание со стороны амурчан. По этому поводу они обращались к президенту, губернатору и в региональное министерство соцзащиты.

«Право на получение мер поддержки в настоящее время имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе 3 и более детей в возрасте до 18 лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную губернатором Амурской области. На данный момент эта сумма – 24 476 рублей. Критерий нуждаемости был введен в области с 1 января 2015 года. До этого меры соцподдержки предоставлялись всем многодетным семьям вне зависимости от уровня доходов», – рассказала министр.

Законопроект, который был представлен амурским парламентариям, содержал еще одно предложение, которое направлено на социальную поддержку многодетных семей с детьми-инвалидами. Было предложено оказывать социальную помощь детям-инвалидам 1 и 2 групп вплоть до 23-летнего возраста, а не до 18 лет, как было раньше. Предполагается, что дополнительные расходы на эти выплаты составят 862 тысячи рублей.

На заседании также предложили разработать законопроект, который бы предполагал продление статуса многодетной семьи в том случае, если старший ребенок, который достиг совершеннолетия, поступает в вуз. Как отметили на сессии, такие меры соцподдержки распространены в Приморье, Сахалинской области, Забайкальском крае и ЕАО.