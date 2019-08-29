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сегодня, 16:05 0

Назван примерный ущерб, нанесенный ливнями Владивостоку

Назван примерный ущерб, нанесенный ливнями Владивостоку
Фото: vestiprim.ru

29 августа мэр Владивостока Олег Гуменюк назвал примерный ущерб, нанесенный городу ливневыми дождями. Это 100 миллионов рублей. Но 30 августа город опять окажется под ударом стихии.

За несколько дней во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Интенсивные ливни разрушали подпорные стены. Улицы утонули в грязной воде, а машины на них буквально «захлебывались» стоками, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Автобусы во Владивостоке все еще ходят с нарушениями в графике. Ливневые дожди размыли многие участки дорог из-за чего движение затруднено.

Тем временем в ночь в 30 августа и в первой половине дня во Владивостоке снова ожидается очень сильный ливневый дождь, сообщает PRIMPRESS. Причем ливень будет гораздо более сильный, чем прошедший. В течение шести часов, с 4:00 до 10:00, может выпасть около 26 миллиметров осадков.

28 августа во Владивостоке мэром города был введен режим ЧС. А несколько позже первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина подписала распоряжение о введении режима ЧС в Приморском крае.

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#Дальний Восток #наводнение #природа #происшествия

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