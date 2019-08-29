Старик отомстил своему однокласснику спустя 50 лет

В Таиланде 69-летний мужчина застрелил бывшего одноклассника, который издевался над ним во школьные годы. Происшествие случилось на встрече выпускников.

Тханапат Анакесри (Thanapat Anakesri) за 53 года не смог простить школьного обидчика Сутхата Косаямата (Suthat Kosayamat). Когда им было по 16 лет, Сутхата настроил против Тханапата весь класс и закопал его в землю. После этого случая Тханапату бросил школу. Он стал десантником, а Сутхат – портным.

На очередной встрече выпускников, которую устроил бывший президент класса, Тханапат завел разговор с обидчиком и предложил извиниться за свои выходки. Тот объявил, что ничего не помнит, и посоветовал забыть о былом. Ответ разозлил десантника в отставке. Он выстрелил Сутхату в живот и уехал.

Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти его, ранение оказалось смертельным, сообщает «Лента.ру».

«Когда Тханапат напивался, он часто говорил о том, как его злили издевательства Сутхата. Он никогда о них не забывал. Но, поскольку все это было очень давно, мне и в голову не приходило, что он вот так возьмет и убьет своего друга. Мы все шокированы произошедшим», – рассказал один из присутствовавших на вечере.

Тханапат сдался полиции, когда узнал, что его ищут. По его словам, он не знал, что Сутхат погиб.