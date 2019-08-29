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29августа
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сегодня, 15:35 3

Учеников сельских школ Амурской области научат говорить на испанском

Учеников сельских школ Амурской области научат говорить на испанском
Фото: pixabay.com

С нового учебного года в школах Амурской области ученики начнут изучать два иностранных языка. В большинстве школ дополнительным к обязательному английскому станет немецкий, далее по убыванию – китайский, французский и испанский.

Такое новшество введено в связи с реализацией в области федерального государственного образовательного стандарта. По решению директоров учебных заведений второй обязательный иностранный язык введен во всех 295 амурских школах. В 69 % учреждений школьники будут дополнительно изучать немецкий, в 16 % – китайский, в 14 % – французский и в 1 % – испанский. Язык Пикассо, Дали и Сервантеса начнут преподавать в четырех школах поселков Архара, Горный (Зейский район), сел Хорогочи (Тындинский район), Новгородка (Свободненский район).

Ключевую роль в выборе второго обязательного иностранного языка сыграло наличие соответствующих специалистов. Большинство учителей, которые уже преподают в школах, имеет образование по двум профилям и, соответственно, может преподавать два иностранных языка. К примеру, если учитель английского также владеет испанским, тогда руководство школы, скорее всего, примет решение ввести для обязательного изучения именно этот предмет. Так произошло в школе № 1 имени Аркадия Гайдара поселка Архара.

«В нашей школе испанский язык в качестве обязательного начнут преподавать с пятого класса – это 26 человек, которые продолжат осваивать данный предмет до конца обучения в школе. Учебники для изучения новой дисциплины мы заказали», – рассказала директор Тамара Зудова.

Введение дополнительного иностранного языка допускается с пятого, шестого или седьмого класса. Когда начинать изучать второй иностранный, решает руководство школы. Оно же определяет и нагрузку школьников – для изучения предмета предлагается один-два часа в неделю.

«Изучение второго языка расширит кругозор ребенка, сформирует коммуникативную иноязычную компетенцию, приобщит к культурному наследию других стран, обогатит словарный запас, сформирует толерантное отношение к ценностям иных народов», – прокомментировали в министерстве образования и науки Амурской области.

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#культура #образование #школа

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    46 минут назад

    УЧЕНИКОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НАУЧАТ ГОВОРИТЬ НА ИСПАНСКОМ

    а также проводить карриду с бычками и фиесту с маньками на сене

  • Валидол

    Валидол
    8 минут назад

    Ну вот скажите, зачем в Хорогочи испанский? Да и качество преподавания базового английского везде примерно одинаково плачевно. Если ребенок дополнительно не будет заниматься, английский он знать не будет. Что уж тут говорить про второй иностранный? Или надо просто трудоустроить выпускников ВУЗов, ставки им обеспечить, в этом дело?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    8 минут назад

    Уж лучше бы учили их, чтобы они знали и разговаривали, как следует на русском языке...

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