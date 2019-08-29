Учеников сельских школ Амурской области научат говорить на испанском

С нового учебного года в школах Амурской области ученики начнут изучать два иностранных языка. В большинстве школ дополнительным к обязательному английскому станет немецкий, далее по убыванию – китайский, французский и испанский.

Такое новшество введено в связи с реализацией в области федерального государственного образовательного стандарта. По решению директоров учебных заведений второй обязательный иностранный язык введен во всех 295 амурских школах. В 69 % учреждений школьники будут дополнительно изучать немецкий, в 16 % – китайский, в 14 % – французский и в 1 % – испанский. Язык Пикассо, Дали и Сервантеса начнут преподавать в четырех школах поселков Архара, Горный (Зейский район), сел Хорогочи (Тындинский район), Новгородка (Свободненский район).

Ключевую роль в выборе второго обязательного иностранного языка сыграло наличие соответствующих специалистов. Большинство учителей, которые уже преподают в школах, имеет образование по двум профилям и, соответственно, может преподавать два иностранных языка. К примеру, если учитель английского также владеет испанским, тогда руководство школы, скорее всего, примет решение ввести для обязательного изучения именно этот предмет. Так произошло в школе № 1 имени Аркадия Гайдара поселка Архара.

«В нашей школе испанский язык в качестве обязательного начнут преподавать с пятого класса – это 26 человек, которые продолжат осваивать данный предмет до конца обучения в школе. Учебники для изучения новой дисциплины мы заказали», – рассказала директор Тамара Зудова.

Введение дополнительного иностранного языка допускается с пятого, шестого или седьмого класса. Когда начинать изучать второй иностранный, решает руководство школы. Оно же определяет и нагрузку школьников – для изучения предмета предлагается один-два часа в неделю.

«Изучение второго языка расширит кругозор ребенка, сформирует коммуникативную иноязычную компетенцию, приобщит к культурному наследию других стран, обогатит словарный запас, сформирует толерантное отношение к ценностям иных народов», – прокомментировали в министерстве образования и науки Амурской области.