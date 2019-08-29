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29августа
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сегодня, 20:36 6

Предпенсионеры могут поступить учиться в АмГУ

Предпенсионеры могут поступить учиться в АмГУ
Фото: пресс-служба минобрнауки

До конца года 220 амурчан в возрасте 50+ получат новые профессиональные навыки в Амурском государственном университете. Программы обучения разработаны в соответствии со стандартами WorldSkills и будут реализованы в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В госуниверситете жители предпенсионного возраста – женщины 51-55 лет и мужчины 56-60 лет – смогут получить профессии по шести направлениям: «Лабораторный химический анализ», «Графический дизайн», «IT-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие8"», «Туризм», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка».

Обучение стартует в сентябре. Чтобы стать слушателем одного из курсов, в Пенсионном фонде необходимо взять справку, подтверждающую статус предпенсионера, пройти регистрацию на сайте 50plus.worldskills.ru и выбрать нужные профессиональные компетенции. Далее кандидатам предстоит пройти профессиональное тестирование для формирования индивидуальных рекомендаций по выбору программы.

На основе рекомендаций участники проекта должны будут самостоятельно выбрать программу и удобный график обучения. Ждет «студентов» и итоговая аттестация – она будет проходить в форме демонстрационного экзамена.

«По итогам 72-часового обучения участникам выдается документ о квалификации и Скиллс Паспорт, – прокомментировала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Ирина Тюрина. – Обучение реализуется за счет средств федерального бюджета. Для препденсионеров – бесплатно».

Заявки на обучение в АмГУ будут принимать вплоть до 5 сентября. Телефоны для справок 8(4162) 23-45-94, 23-45-95.

Всего в проекте участвуют 26 образовательных организаций Амурской области. Перечень профессий, по которым проходит профподготовка, широк: от арматурщика до предпринимателя, сообщает амурское министерство образования.

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#вузы #пенсии

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Аналогичный случай произошел со мной в Бразилии!!!

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Перечень профессий, по которым проходит профподготовка, широк: от арматурщика до предпринимателя, сообщает амурское министерство образования".

    И где же ждут не дождутся таких ценных специалистов?...

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    "Я б в арматурщики пошёл

    Пусть меня научат."

  • avm

    avm
    2 часа назад

    Особенно впечатляет фраза "«По итогам 72-часового обучения участникам выдается документ о квалификации и Скиллс Паспорт"

    За 72 часа выучить специалиста? Очевидно очередной распил бюджета, там же бывший ректор АМГУ сейчас зам губернатора вроде?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Графический дизайн за 72 часа.

    А я, дурак, только с одним Корелом уже лет десять долблюсь и всё-ровно что-то новое искать приходится.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Спасибо, поржал!

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