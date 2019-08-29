Предпенсионеры могут поступить учиться в АмГУ

Фото: пресс-служба минобрнауки

До конца года 220 амурчан в возрасте 50+ получат новые профессиональные навыки в Амурском государственном университете. Программы обучения разработаны в соответствии со стандартами WorldSkills и будут реализованы в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В госуниверситете жители предпенсионного возраста – женщины 51-55 лет и мужчины 56-60 лет – смогут получить профессии по шести направлениям: «Лабораторный химический анализ», «Графический дизайн», «IT-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие8"», «Туризм», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка».

Обучение стартует в сентябре. Чтобы стать слушателем одного из курсов, в Пенсионном фонде необходимо взять справку, подтверждающую статус предпенсионера, пройти регистрацию на сайте 50plus.worldskills.ru и выбрать нужные профессиональные компетенции. Далее кандидатам предстоит пройти профессиональное тестирование для формирования индивидуальных рекомендаций по выбору программы.

На основе рекомендаций участники проекта должны будут самостоятельно выбрать программу и удобный график обучения. Ждет «студентов» и итоговая аттестация – она будет проходить в форме демонстрационного экзамена.

«По итогам 72-часового обучения участникам выдается документ о квалификации и Скиллс Паспорт, – прокомментировала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Ирина Тюрина. – Обучение реализуется за счет средств федерального бюджета. Для препденсионеров – бесплатно».

Заявки на обучение в АмГУ будут принимать вплоть до 5 сентября. Телефоны для справок 8(4162) 23-45-94, 23-45-95.

Всего в проекте участвуют 26 образовательных организаций Амурской области. Перечень профессий, по которым проходит профподготовка, широк: от арматурщика до предпринимателя, сообщает амурское министерство образования.