В Хабаровске из-за большой воды запретили выход на набережную

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Утром 29 августа в Хабаровске закрыли для прогулок центральную часть набережной имени Невельского. Запрет действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом. Там начнутся работы по защите от подтопления.

«По решению краевой комиссии по ЧС после достижения рекой уровня 640 сантиметров нам было предписано закрыть набережную для посетителей. Сейчас уровень воды — 644 сантиметра. Также нам поручено обеспечить защиту от перехлестов волны. Поэтому все ограждения нижней зоны мы обошьем пленкой. Если потребуется, то будем строить дамбу из мешков (...), — прокомментировала ситуацию заместитель министра культуры края Ирина Купченко.

На прошлой неделе на набережной краевой столицы установили водоналивную дамбу, рассчитанную на уровень воды в 750 сантиметров. Сейчас этот отрезок дополнительно укрепляют мешками с песком.

В городе подтопило 16 приусадебных участков, 216 земельных участков и около 1,7 тысячи дач на островах. Также топит дороги по улицам вблизи береговой черты. Гидрологи ждут дальнейшего повышения уровня, сообщает Prokhab.ru.