Благовещенцы почтят память жертв страшной трагедии на акции «Помни Беслан»

В Благовещенске состоится ежегодная городская акция, посвящённая трагическим событиям, произошедшим в начале сентября 2004 года в городе Беслан. Горожан приглашают 3 сентября на набережную Амура в район ротонды. Начало в 19:00.

Участники акции почтут память жертв трагедии, среди которых было около 200 детей, минутой молчания и зажгут свечи.

Организатором акции выступает Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» при поддержке администрации города Благовещенска, совместно с Корпусом добровольцев.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки к школе № 1 города Беслана подъехал грузовик, из которого выбежали вооруженные люди. Открыв стрельбу, они загнали людей – в основном женщин и детей – в здание школы. Количество заложников составило 1 116 человек. Стрельба и взрывы продолжались до 3 сентября. Жертвами террористов стали 335 человек, 186 из которых – дети.