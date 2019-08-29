Стадионы, фасады, спортзалы: школы Благовещенска готовы к новому учебному году

Обновлённые спортзалы, современные окна, новые качели на участках – образовательные учреждения Благовещенска готовы к учебному году. Всего на подготовку школ, детских садов, учреждений дополнительного образования в этом году было направлено более 163 миллионов рублей.

В течение лета здания были подготовлены к предстоящему отопительному сезону, проведён текущий ремонт инженерных сетей и помещений, выполнены работы по благоустройству.

В городских гимназиях № 1 и 25 полным ходом идут работы по созданию новых современных стадионов, в лицее № 11 и школе № 27 проведен ремонт спортзалов. Отремонтированы кровли детского сада № 5, школы № 10, фасад спортивной школы № 5. В первом корпусе школе № 22 отремонтированы фасад, кровля и полностью заменены все окна на современные металлопластиковые. Теперь старый и новый корпуса образовательного учреждения смотрятся единым ансамблем.

Всего за лето замену окон осуществили в 11 учреждениях: детском саду № 28 и десяти общеобразовательных школах.

Большой объем работ проведен в дошкольных образовательных учреждениях города: прогулочная веранда появилась в третьем корпусе детского сада № 35, качели, скамейки, теневой навес установлены на участках шести садиков. В детских садах № 60 и 67 отремонтированы и оснащены всем необходимым оборудованием и мебелью группы для самых маленьких благовещенцев.

Работает уличная подсветка исторического здания Центра эстетического воспитания детей. Уже готова и проектно-сметная документация на освещение фасадов еще двух образовательных учреждений: гимназии № 1 и Алексеевской гимназии, сообщает городская администрация.