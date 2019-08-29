Маленькая петербурженка, пострадавшая в турецком бассейне, скончалась

12-летняя девочка из Петербурга, которая пострадала в турецком бассейне, скончалась. В российском посольстве в Анкаре уточнили, что у ребенка остановилось сердце, несмотря на попытки турецких медиков провести реанимацию.

Несчастный случай произошёл 18 августа в одном из отелей Бодрума. Руку ребёнка засосало в трубу бассейна. Отец девочки нырнул на помощь, но вытащить ее удалось только после того, как сотрудники остановили насос. Для того чтобы достать ребёнка из воды, пришлось снять обшивку бассейна. Для этого потребовались усилия семерых мужчин, сообщает RT.

Девочку госпитализировали. В Турцию приехали врачи из России, чтобы оказать помощь. Родителям предлагали перевезти дочь в Россию, но они, опасаясь за ее жизнь, отказались. Как уточнили врачи, ребёнок несколько раз пережил клиническую смерть. По словам медиков, девочку нельзя было перевозить даже в пределах больницы.

Генконсульство РФ в Турции в координации с местными властями обеспечит семье помощь по организации репатриации тела. Там также выразили надежду на то, что турецкое правосудие установит лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание, сообщает «Интерфакс».

Информацию о гибели девочки распространил ее отец.

«В начале четвёртого Алиска умерла. Всем, кто был рядом, спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», – сообщил он. Позднее он опубликовал ещё одну запись во «ВКонтакте»: «Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше».

Расследование по факту гибели девочки продолжается. Российское консульство надеется, что правоохранительные органы Турции смогут найти виновных в трагедии.