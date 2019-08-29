Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 4

Привлечение молодежи и льготы по ипотеке: в Амурской области думают, как оживить село

Привлечение молодежи и льготы по ипотеке: в Амурской области думают, как оживить село
Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства Амурской области разработало проект программы по комплексному развитию сельских территорий на 2020–2025 годы. Задача разрабатываемой программы – спланировать усилия по созданию условий для жизни и работы на селе.

Проект региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области на 2020– 2025 годы представили губернатору Амурской области Василию Орлову. Предполагается, что источниками финансирования программы станут федеральный, областной и местный бюджеты, а также средства сельхозтоваропроизводителей.

Как рассказал министр сельского хозяйства области Олег Турков, основными целями программы является создание доступных и комфортных условий проживания на сельских территориях, повышение уровня благоустройства жилья и содействие в обеспечении хозяйств области квалифицированными специалистами. «В рамках программы планируется предоставление соцвыплат на строительство и приобретение жилья на сельских территориях, потребительских кредитов для повышения уровня благоустройства домовладений, предоставление мер финансовой поддержки при строительстве жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения», – пояснил Олег Александрович.

Проект предусматривает новое направление – «Сельская ипотека». При строительстве жилья предполагается использовать льготное ипотечное жилищное кредитование со ставкой от 0,1 до 3 %. Для привлечения молодых специалистов также планируется возмещение сельхозтоваропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) до 30 % затрат по ученическим договорам студентов вузов, подведомственных Минсельхозу РФ. «Одним из пунктов программы стало возмещение до 30 % затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, проходящих производственную практику в хозяйствах», – сказал Олег Турков.

Комплексное развитие предполагает и создание инфраструктуры на сельских территориях. Для этого необходимо финансирование из областного бюджета разработки проектно-сметной документации для участия в федеральных мероприятиях по комплексной жилой застройке и созданию объектов социальной сферы села.

Министр сельского хозяйства области отметил, что реализация мероприятий позволит сохранить долю сельского населения на уровне не менее 32 % от общей численности жителей области к 2025 году и повышение доли благоустроенного жилья в селах до 30 %. «Необходимо расширить меры поддержки программы. В том числе рассмотреть возможность включения в программу переселение граждан из зон подтопления. Направление очень серьезное и его необходимо проработать и возможно включить дополнительные меры поддержки амурчан, проживающих в сельской местности», – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

После доработки проект программы направят на согласование в министерство финансов и министерство юстиции Амурской области, сообщает региональное правительство.

Просмотров всего: 316

#областная власть #сельское хозяйство

распечатать


Общество

В Амурской области 3 500 амурских первоклашек получат губернаторские портфели
Наводнение 2019

В Амурской области в первую очередь провакцинируют пострадавших от наводнения
Происшествия

В Амурской области купили квартиры многодетным семьям, пострадавшим от наводнения
Наводнение 2019

В Приамурье погибла пятая часть всего урожая

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Тагор

    Тагор
    2 часа назад

    долго думают и ничего не решают

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    В Приамурье думают как оживить село,а в Москве думают как умертвить.... Село уже не оживить,власти сильно постарались убить всю инфраструктуру на селе,в сёлах сейчас остаются старички,инвалиды и дурачки....

  • капрал

    капрал
    50 минут назад

    Ничем они уже селу не помогут! Только масштабные реформы могут спасти село

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 минуты назад

    Едросня создает видимость работы?!

    В селах половина домов пустуют - заезжай в любой! Работы там нет...

    Почтальона зарплата 2500 рублей... Школы прогнили, больниц уже с 90х нет...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь