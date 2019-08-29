Привлечение молодежи и льготы по ипотеке: в Амурской области думают, как оживить село

Министерство сельского хозяйства Амурской области разработало проект программы по комплексному развитию сельских территорий на 2020–2025 годы. Задача разрабатываемой программы – спланировать усилия по созданию условий для жизни и работы на селе.

Проект региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области на 2020– 2025 годы представили губернатору Амурской области Василию Орлову. Предполагается, что источниками финансирования программы станут федеральный, областной и местный бюджеты, а также средства сельхозтоваропроизводителей.

Как рассказал министр сельского хозяйства области Олег Турков, основными целями программы является создание доступных и комфортных условий проживания на сельских территориях, повышение уровня благоустройства жилья и содействие в обеспечении хозяйств области квалифицированными специалистами. «В рамках программы планируется предоставление соцвыплат на строительство и приобретение жилья на сельских территориях, потребительских кредитов для повышения уровня благоустройства домовладений, предоставление мер финансовой поддержки при строительстве жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения», – пояснил Олег Александрович.

Проект предусматривает новое направление – «Сельская ипотека». При строительстве жилья предполагается использовать льготное ипотечное жилищное кредитование со ставкой от 0,1 до 3 %. Для привлечения молодых специалистов также планируется возмещение сельхозтоваропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) до 30 % затрат по ученическим договорам студентов вузов, подведомственных Минсельхозу РФ. «Одним из пунктов программы стало возмещение до 30 % затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, проходящих производственную практику в хозяйствах», – сказал Олег Турков.

Комплексное развитие предполагает и создание инфраструктуры на сельских территориях. Для этого необходимо финансирование из областного бюджета разработки проектно-сметной документации для участия в федеральных мероприятиях по комплексной жилой застройке и созданию объектов социальной сферы села.

Министр сельского хозяйства области отметил, что реализация мероприятий позволит сохранить долю сельского населения на уровне не менее 32 % от общей численности жителей области к 2025 году и повышение доли благоустроенного жилья в селах до 30 %. «Необходимо расширить меры поддержки программы. В том числе рассмотреть возможность включения в программу переселение граждан из зон подтопления. Направление очень серьезное и его необходимо проработать и возможно включить дополнительные меры поддержки амурчан, проживающих в сельской местности», – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

После доработки проект программы направят на согласование в министерство финансов и министерство юстиции Амурской области, сообщает региональное правительство.