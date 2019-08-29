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В Амурской области слабые дожди: прогноз погоды на 30 августа

В Амурской области слабые дожди: прогноз погоды на 30 августа
Фото: Амур.инфо

30 сентября в южных районах Амурской области ночью местами пройдет слабый дождь. Днем дождливо будет в восточных районах. Возможна гроза. Ночью и в утренние часы в отдельных районах ляжет туман.

Ветер ночью подует с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, днем – с севера, северо-запада, 7-12 метров в секунду. Температура ночью опустится до плюс 8...13, местами по северу – до 1...6 градусов. Днем поднимется до плюс 21...26, местами по северу – до плюс 15...20.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 11...13, днем – 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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