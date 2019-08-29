Амурчанин Юрий Гафаров переходит на работу во Всемирный фонд дикой природы

Руководитель общественной организации «Амурс СоЭС» стал гостем эфира радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске». Он рассказал о том, что в ближайшее время переходит на работу в Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, который находится во Владивостоке. А также о том, чем занимается «АмурСоЭС» в Приамурье.

По поводу новой работы и нынешней Юрий Гафаров пояснил, что пока так и останется руководителем экологической организации Приамурья.

«Да, я в ближайшее время переезжаю во Владивосток, перехожу на работу во Всемирный фонд дикой природы. Пока я буду дистанционно исполнять полномочия директора "АмурСоЭС" и постепенно передам их совету и новому директору, который будет переизбран, скорее всего, в январе следующего года, потому что у нас по уставу в январе отчетно-выборное собрание проходит», – объяснил Юрий Маратович.

Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, где теперь будет работать амурчанин, один из двух филиалов – вместе с московским, который имеет статус юридического лица. В подразделении работает порядка 20 человек.

«Я пока перехожу в отдел особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Буду продолжать свою деятельность, посвященную особо охраняемым природным территориям, редким видам, ну и частично коммуникациям. Я буду заниматься наполнением сайта, у Амурского филиала есть такой информационный ресурс, где содержится информация об амурским макрорегионе. Вот я буду заниматься его заполнением», – рассказал Юрий Гафаров.

Он также объяснил, почему филиал находится во Владивостоке. Дело в том, что изначально на Дальнем Востоке Всемирный фонд дикой природы занимался амурским тигром и леопардом. Однако затем Амур был выделен в качестве одного из ста приоритетных экорегионов мира. И в настоящий момент деятельность амурского филиала Всемирного фонда дикой природы в первую очередь направлена на сохранение экосистемы бассейна реки Амур. При наличии информационных технологий, проблем в работе не возникает.

«Амурская область является ключевым регионом, где филиал работает, потому что Амурская область – это, в первую очередь, и дальневосточный аист – главное место, где водится дальневосточный аист. И журавли здесь. Это совместные программы, та же программа по сохранению дальневосточного аиста, это финансирование со стороны амурского филиала Фонда, причем не только "АмурСоЭС", но и еще нескольких организаций на территории региона. Амурский филиал взаимодействует с госструктурами. Ежегодно план взаимодействия Всемирного фонда дикой природы и Амурской области подписывается губернатором. Там прописываются все вопросы взаимодействия региона в целом включая заповедники, госструктуры, общественные организации, с Фондом по сохранению биоразнообразия бассейна реки Амур. Это достаточно плотная и очень давняя работа, ей 20 лет точно», – поделился Юрий Маратович.

Кроме того, ведется работа по переводу заказника Ганукан на федеральный уровень, это должно произойти до конца 2020 года. Эта территория примыкает к Хинганскому заповеднику, где часть водно-болотных угодий имеют ни много ни мало международное значение.

Также рассматривается возможность создания в 2020 году в Амурской области еще двух новых небольших особо охраняемых природных территорий для журавлей и аистов – водно-болотных угодий регионального значения.

«Это, скорее всего, будут водно-болотные угодья в долине реки Алим, скорее всего, вторая – на границе Мазановского и Серышевского района. Там концентрация аистов и гнездование журавлей. (…) Если смотреть в целом работу "АмурСоЭС" во взаимодействии со Всемирным фондом дикой природы, то мы создали примерно полтора миллиона гектаров ООПТ на территории Амурской области за все годы работы. Я готовил обоснование примерно на 300 тысяч гектаров ООПТ в Амурской области. Мы в фонде считаем, что система ООПТ у нас почти сформирована, нужно просто ее совершенствовать и совершенствовать эффективность ее деятельности, в том числе, обучая сотрудников. Всемирный фонд как раз этим сейчас и занимается», – подытожил специалист.

Полное интервью с Юрием Гафаровым модно послушать в специальном разделе на сайте Амур.инфо.