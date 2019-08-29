В селе Троицкое впервые за 25 лет отремонтировали водонапорную башню

Жители села Троицкое в рамках инициативного бюджетирования выступили с предложением отремонтировать водонапорную башню. Вместе с сельскими властями они подали заявку на участие Троицкого сельсовета в проекте по поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Амурской области.

Стоимость работ составила более 1 миллиона рублей. На эти деньги утеплили водонапорную башню и отремонтировали её павильон: сделали крышу и гидроизоляцию, смонтировали ограждение, утеплили полы, установили противопожарную дверь и провели сантехнические работы.

Другие сельсоветы Ивановского района тоже поучаствовали в проекте по поддержке местных инициатив. Благодаря ему в сёлах Черемхово и Дмитриевка сделали текущий ремонт местных домов культуры. Каждый из этих проектов обошёлся более чем в 1 миллион рублей.

Проекты по инициативному бюджетированию в сёлах Приамурья начали реализовывать ещё в июле. В селе Новоивановка Свободненского района по предложению местных жителей благоустроили сквер, потратив более 2 миллионов рублей. В селе Ударное Серышевского района обустроили территорию водозаборного комплекса и сделали вокруг него ограждение. Это обошлось более чем в 1 миллион рублей.

Эстафету по реализации проектов инициативного бюджетирования примут Благовещенский, Завитинский, Константиновский, Михайловский, Ромненский, Серышевский и Тындинский районы. Здесь реализованные идеи амурчан покажут в сентябре.

Всего в этом году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники хотят обустроить места массового отдыха населения, установить объекты физической культуры и массового спорта и благоустроить учреждения культуры. Некоторые готовы осветить улицы и обустроить места захоронений. Реализовать предложенные проекты необходимо к концу года.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.

Приамурье готовится принять участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая обсуждается в правительстве страны. Она предусматривает благоустройство территорий в сёлах, ремонт сельских дорог, введение сельхозипотеки и строительство жилья, сообщает областное правительство.