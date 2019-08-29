В Благовещенске мошенники вымогают деньги у продавцов цветочных магазинов

В Благовещенске мошенники устроили охоту на продавцов цветов. Злоумышленники звонят на рабочие телефоны магазинов, представляясь руководителями этих торговых точек, и сообщают, что сейчас приедет курьер, которому нужно отдать выручку.

Причем передать ему нужно определенную сумму, а мелкие деньги необходимо оставить в кассе на размен. После чего к цветочному магазину приезжает таксист, который не знает о преступных планах заказчика. Его просто попросили подъехать к магазину и забрать деньги, определенную часть суммы оставив себе за оказание услуги, а остальное перечислить на карту.

На уловки мошенников в Благовещенске попались уже трое продавцов. Обращения от бизнесменов в полицию начали поступать с начала недели. По всем фактам мошеннических действий в МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

В настоящий момент оперативники устанавливают лиц, причастных к данным преступлениям. Полиция предупреждает: при поступлении подобных звонков необходимо перезванивать руководителю торговой точки и уточнять информацию.