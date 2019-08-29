На оптовой базе Благовещенска изъяли свиные уши неизвестного происхождения

В связи с неблагополучной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней на территории Амурской области служащие регионального управления Россельхознадзора ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Они контролируют соблюдение физическими лицами требований законодательства РФ в области ветеринарии. В итоге в одном из рейдов изъяты свиные уши неизвестного происхождения.

Как сообщает ведомство, в ходе мероприятия на оптовой базе Благовещенска выявлены уши свиные в количестве 20 упаковок. У торговца не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое состояние места происхождения товара. А это означает, что идентифицировать продукцию нельзя.

На владельца продукции составлен протокол об административном правонарушении, подконтрольный товар изъят из оборота. Образцы направлены в лабораторию города Владимир, чтобы исключить геном вируса АЧС. Результат оказался отрицательный.