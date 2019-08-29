Президент перенес полпредство ДФО из Хабаровска во Владивосток

Полномочное представительство президента России в Дальневосточном федеральном округе теперь официально перенесено из Хабаровска во Владивосток – на остров Русский. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в среду, 28 августа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. До этого дня полпредство в ДФО находилось в Хабаровске.

В декабре 2018 года Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Однако точный адрес размещения полпредства определен не был. До этого момента административным центром федерального округа был Хабаровск.

Идею перенести окружную столицу выдвинул тогда еще врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Среди доводов, которые он приводил, – наличие во Владивостоке развитой транспортной инфраструктуры и регулярное проведение международных мероприятий, пишет РБК.

Как сообщало Амур.инфо, полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе должно переехать из Хабаровска во Владивосток в первом квартале 2020 года.