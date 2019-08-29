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29августа
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сегодня, 13:30 7

Президент перенес полпредство ДФО из Хабаровска во Владивосток

Президент перенес полпредство ДФО из Хабаровска во Владивосток
Фото: https://www.instagram.com/vladivostok_gorod/?hl=ru

Полномочное представительство президента России в Дальневосточном федеральном округе теперь официально перенесено из Хабаровска во Владивосток – на остров Русский. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в среду, 28 августа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. До этого дня полпредство в ДФО находилось в Хабаровске.

В декабре 2018 года Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Однако точный адрес размещения полпредства определен не был. До этого момента административным центром федерального округа был Хабаровск.

Идею перенести окружную столицу выдвинул тогда еще врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Среди доводов, которые он приводил, – наличие во Владивостоке развитой транспортной инфраструктуры и регулярное проведение международных мероприятий, пишет РБК.

Как сообщало Амур.инфо, полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе должно переехать из Хабаровска во Владивосток в первом квартале 2020 года.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    У нас же много средств и их распределить некуда, прям крайняя мера, которая очень необходима! Интересно было бы, чтобы озвучили в какую копеечку данная затея выльется!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Все проще - губернатором Хабаровчане выбрали не Едросню, а Фургала.

    Вот и перенесли столицу в тот регион, где правит Едросня. Если во владивотсоке изберут не оккупантов, то столицу перенесут в Благовещенск, потому что...тут мост!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Дмитрий Русский

    Все проще - губернатором Хабаровчане выбрали не Едросню, а Фургала. Вот и перенесли столицу в тот регион, где правит Едросня. Если во владивотсоке изберут не оккупантов, то столицу перенесут в Благовещенск, потому что...тут мост!



    А зампред Фургала кто? Едрос! Ну и чом тут разговаривать?

  • сэр Уинстон

    сэр Уинстон
    2 часа назад

    не нравится ЕР губернатор от ЛДПР-вот и вставляют палки в колёса

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Дмитрий Русский

    Все проще - губернатором Хабаровчане выбрали не Едросню, а Фургала. Вот и перенесли столицу в тот регион, где правит Едросня. Если во владивотсоке изберут не оккупантов, то столицу перенесут в Благовещенск, потому что...тут мост!



    ну да, избрали не единороса и сразу зажили долго и счастливо.



  • Тагор

    Тагор
    1 час назад

    всея ДВ Кожемяко не может ездить на поклон к ЛДПР-чего тут не понять

  • Валидол

    Валидол
    19 минут назад

    От перестановки мест слагаемых...

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