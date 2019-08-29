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Специалисты из Хэйхэ проследили за безопасностью амурчан во время работ на мосту через Амур

Специалисты из Хэйхэ проследили за безопасностью амурчан во время работ на мосту через Амур
Фото: Управление речной безопасности Хэйхэ

25 августа между 5 и 6 опорами моста через Амур проводились работы по укладке бетона. Управление речной безопасности Хэйхэ получило срочное письмо от китайского представительства соответствующей китайско-российской межведомственной комиссии с просьбой обеспечить безопасность работ для российских судов в ходе укладки бетонного покрытия, пишет biang.ru.

«В письме пояснялось, что работы будут проводиться 25 августа с 8:00 до 18:00 по пекинскому времени, и в строительных работах будет участвовать российский буксир и баржа. Российская сторона попросила разрешения у китайской стороны обеспечить возможность навигации на Амуре в районе указанных двух опор и попросила у управления гарантировать безопасность навигации в ходе работ», – говорится в заявлении управление речной безопасности Хэйхэ.

По данным ведомства, о работах тотчас были проинформированы все ведомства в Хэйхэ, связанные с речной навигацией на Амуре. А в зону проведения работ 25 августа были отправлены патрульные катера таможенной службы Хэйхэ Хайсюнь-13205 и Хайсюнь-13215. Они курсировали в 20 метрах от зоны проводимых работ и следили за безопасностью в течение всего дня.

Как отмечается, всем судам, в том числе и прогулочным теплоходам, перед прибытием в зону проведения работ, было приказано повысить бдительность и строго соблюдать правила навигации.

«Далее Управление речной безопасности Хэйхэ планирует наладить более плотное взаимодействие с российской стороной по обеспечению безопасности навигации в ходе строительных работ в районе моста Хэйхэ – Благовещенск», – говорится в сообщении.

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#Китай #строительство

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