Благовещенская библиотека искусств выиграла 5 миллионов рублей

Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги конкурсного отбора на предоставление средств на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Благовещенская библиотека искусств выиграла в конкурсе проектов и получит в следующем году 5 миллионов рублей на обновление.

Муниципальная информационная библиотечная система города Благовещенска уже во второй раз в этом году празднует победу. В марте молодежная библиотека имени Чехова получила на создание модельной библиотеки 5 миллионов рублей. Открытие обновлённой библиотеки состоится уже 31 октября 2019 года.

«Специалисты МИБС в июне подали документы на создание модельной библиотеки на базе библиотеки искусств, которую мы совсем недавно открыли, – сказала начальник управления культуры администрации города Благовещенска Виктория Хопатько. – Вчера стало известно, что на следующий год нам выделят 5 миллионов рублей на ее модернизацию. Важно, что наша библиотека искусств достойно выдержала конкуренцию со всей страной и стала одной из 110 библиотек-победительниц, а заявок, между прочим, было подано более 500».

Благовещенская библиотека искусств была открыта в режиме эксперимента и за столь короткое время успела привлечь внимание большого числа читателей. В настоящее время она обслуживает около 1,5 тысячи читателей, книжный фонд составляет более 10 тысяч книг.

На выделенные средства в библиотеке искусств обновят книжный фонд, дополнят подписку периодических изданий тематическими журналами. В библиотеке появится современная галерейная система, где художники и мастера фотографии смогут размещать свои работы. Также для выставок работ декоративно-прикладного искусства планируют приобрести специализированные стеллажи. Для музыкантов приобретут цифровое фортепиано, которое будет использоваться как для проведения мероприятий, так и для занятий начинающих музыкантов.

«Удивит посетителей библиотеки виртуальный концертный зал, который даст возможность посетить концерты ведущих российских и мировых исполнителей не только в записи, но и онлайн. Кроме того, чтобы библиотека была современным пространством, в котором уютно находиться, будет обновлен дизайн», – рассказали в мэрии Благовещенска.

Для участия во Всероссийском конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурса признаны 110 библиотек из 52 регионов страны, в число которых вошла и Амурская область с библиотекой искусств в городе Благовещенске и Ивановской межпоселенческой центральной библиотекой, которая является другом благовещенских библиотек и постоянным участником мероприятий, проводимых на базе городских библиотек. На территории Приамурья реализует национальный проект «Культура» министерство культуры и национальной политики Амурской области.