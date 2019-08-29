Власти и предприниматели Благовещенска обсудили проблему беспорядков на Ленина – Шевченко

В среду, 28 августа, в прокуратуре Амурской области состоялась встреча руководства правоохранительных органов и администрации Благовещенска, представителей частных охранных предприятий с представителями ночных клубов, работающих в центре города, в районе перекрестка улиц Ленина и Шевченко. Целью совещания стало обсуждение ситуации с нарушением общественного порядка в центре Благовещенска.

Эту ситуацию прокурор Амурской области Руслан Медведев назвал «безобразием»: «Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, что происходит у нас в городе, в частности, в районе перекрестка Ленина – Шевченко. Днем это территория правосудия – рядом, как вы знаете, находится областной суд. А в темное время суток это превращается в кошмарное место, где происходят серьезнейшие преступления».

Встреча началась с показа подборки видеозаписей, сделанных в центре города в ночное время возле развлекательных заведений. Скандалы, кражи, нападения, массовые драки и даже убийства – большинство видеозаписей с мест этих происшествий публиковало ИА «Амур.инфо». Подборка произвела тяжелое впечатление. Его закрепили данные статистики, озвученные руководителями прокуратуры и полиции города.

Всего в районе пересечения улиц Ленина и Шевченко в областном центре Приамурья работают 13 ночных развлекательных заведений. За семь месяцев с начала текущего года на указанной территории зарегистрировано 14 преступлений. Из них девять произошли в ночное время, три – вечером. Отмечено, что наибольшее количество преступлений и административных правонарушений совершается около ресторана-пивоварни «У Швейка», ночного клуба «Дизель», кафе «Пекинская утка».

«Наибольшее количество зарегистрированных противоправных деяний совершены на улице и прилегающих к кафе или барам территориях, четыре факта хищения чужого имущества произошли внутри питейных заведений», – отметил временно исполняющий обязанности начальника МО МВД России «Благовещенский» Евгений Безносюк. Как доложил врио начальника городской полиции, на проблемном перекрестке усилены наряды, дополнительно выставлены два патруля ППС. Для оказания содействия сотрудникам полиции по выходным дням на патрулирование привлекаются сотрудники подразделения управления Росгвардии по Амурской области. С 2017 по настоящее время сотрудники патрульно-постовой службой на указанном маршруте пресекли 14 административных правонарушений и предупредили 58 уличных драк.

На заседании было также отмечено, что при возникновении конфликтных ситуаций в помещениях клубов, баров и ресторанах администрация предпочитает выводить буйных посетителей на улицу, при этом не сообщая об инциденте в полицию или наряду, несущему службу в районе. «Мы только за то, чтобы наладить с вами нормальное рабочее взаимодействие, – обратился к представителям бизнес-сообщества начальник полиции Амурской области Николай Аксенов. – Когда ваши работники видят, что в помещении начинает назревать конфликтная ситуация, надо сразу вызывать полицию. И прибывшие сотрудники уже будут разбираться, есть состав правонарушения или нет. А на практике получается, что к полицейским обращаются только тогда, когда уже на улице происходит избиение или драка».

Начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов потребовал проанализировать работу наружных служб по своевременному пресечению и предупреждению правонарушений и преступлений на маршрутах патрулирования, оценивая при этом надлежащую расстановку сил и средств.

Обсудили на совещании и организацию взаимодействия администрации Благовещенска с правоохранительными и контролирующими органами в сфере профилактики правонарушений и преступлений, а также реализацию программы «Безопасный город» на территории города. Возможно, в будущем на проблемном перекрестке установят систему экстренной связи «Гражданин–полиция».

Предпринимателям, присутствующим на совещании, предоставили возможность высказаться по обсуждаемой теме. Представители предпринимательского сообщества отметили, что у них заключены договоры на оказание услуг с охранными организациями. Но, как было отмечено, охранники ночных заведений обычно решают конфликты внутри помещения, а за ситуации возле клуба ответственности не несут.

Прокурор Благовещенска Александр Александров обратил внимание на неэффективность этих мер и некачественное исполнение обязанностей по охране общественного порядка со стороны охранных предприятий. Также Александр Константинович отметил ненадлежащую организацию работы полиции по патрулированию территории с большим скоплением людей, потенциально представляющих опасность для общественного порядка.

С учетом замечаний прокурор Амурской области Руслан Медведев поручил прокурору города провести в МО МВД России «Благовещенский» проверку исполнения полномочий по противодействию правонарушениям и преступлениям, оценить достаточность и эффективность работы полиции по охране общественного порядка.

Мэр Благовещенска Валентина Калита рассказала об организации взаимодействия администрации города с правоохранительными и контролирующими органами в сфере профилактики правонарушений и преступлений и о реализации на территории города программы «Безопасный город». По словам Валентины Сергеевны, ресурсы сегмента аппаратно-программного комплекса используются для выявления преступлений и правонарушений.

Предпринимателям, присутствующим на совещании, также предоставили возможность задать вопросы и высказаться по имеющимся проблемам. По данным бизнес-сообщества, конфликты, как правило, инициируются молодыми людьми, посетителями клубов. Как отметил представитель клуба «Дизель», зачастую в скандалах принимают участие представители спортивных организаций, в связи с чем было бы неплохо провести профилактическую работу со спортивными объединениями.

Во время обсуждения руководителями развлекательных учреждений обозначена проблема недостаточной профилактической работы с населением, низкого морально-нравственного воспитания молодежи. По мнению предпринимателей, в том числе это является причиной многочисленных фактов нарушений охраны общественного порядка в центре города.

В конце совещания его участники обсудили конкретные мероприятия, реализация которых должны способствовать снижению правонарушений и преступлений в Благовещенске. Это такие меры, как усиленное внимание полиции в ночное время к местам отдыха в районе Ленина – Шевченко, активное сотрудничество администрации клубов напрямую с полицией. Кроме того, возможно, некоторые предприниматели откажутся от работы с частными охранными предприятиями в пользу сотрудничества с Росгвардией, у которой больше полномочий в урегулировании конфликтов.