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29августа
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сегодня, 11:41 0

В 2020 году в Амурской области появятся ещё две модельные библиотеки

В 2020 году в Амурской области появятся ещё две модельные библиотеки
Фото: pixabay.com

Министерство культуры и национальной политики Амурской области успешно реализует на территории региона национальный проект «Культура». В его рамках две амурские библиотеки приобретут новый статус – модельная библиотека.

28 августа стало известно, что в Амурской области в 2020 году появятся ещё две модельные библиотеки, в конкурсном отборе выиграли Ивановская межпоселенческая центральная библиотека и муниципальная информационная библиотечная система. На модернизацию будет выделено 15 миллионов рублей. Ивановская библиотека получит на создание модельной библиотеки 10 миллионов – такая сумма на развитие учреждения выделяется в Амурской области в рамках нацпроекта впервые, сообщает областной минкульт.

В марте этого года конкурс на статус модельной выиграла благовещенская молодежная библиотека имени Чехова. Она получила 5 миллионов рублей.

Модельные библиотеки – это новое библиотечное пространство, оснащенное компьютерной техникой, широкополосным интернетом, формирующее совершенно иное отношение к библиотеке. Теперь это не просто место, где выдают книги, но и многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр, который призван обеспечить пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях информации, способствовать качественному повышению уровня жизни.

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#конкурсы #культура

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