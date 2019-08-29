Чума свиней захватывает новые районы Амурской области

На сегодняшний день карантин по африканской чуме свиней, помимо вышеперечисленных сел, действует в селе Гродеково Благовещенского района, селах Орлецкое и Муравьевка Тамбовского района, селе Правовосточное Ивановского района. Об этом на очередной сессии заксобрания области сообщил амурским депутатам начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

«Принимаются все превентивные меры для того, чтобы не допустить распространение заболевания, провести отчуждение и уничтожение свинопоголовья. По законодательству существует только такой метод борьбы с АЧС. От данного заболевания нет ни лекарств, ни вакцин. Возможны только профилактические мероприятия – это нескармливание свиньям пищевых отходов, а только отходов, прошедших термическую обработку, а также безвыгульное содержание. То есть принятие превентивных мер, которые помогут не допустить распространение чумы», – сказал Сергей Владимирович.