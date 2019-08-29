Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:35 2

Чума свиней захватывает новые районы Амурской области

Чума свиней захватывает новые районы Амурской области
Фото: novosti-saratova.ru

Африканская чума свиней продолжает наступление. Инфекцию официально зарегистрировали уже в семи селах Амурской области. Изначально АЧС появилась в Усть-Ивановке Благовещенского района, затем в Волкове этого же района, а после ее обнаружили в селе Асташиха Бурейского района. Сейчас к этому списку добавились еще несколько населенных пунктов.

На сегодняшний день карантин по африканской чуме свиней, помимо вышеперечисленных сел, действует в селе Гродеково Благовещенского района, селах Орлецкое и Муравьевка Тамбовского района, селе Правовосточное Ивановского района. Об этом на очередной сессии заксобрания области сообщил амурским депутатам начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

«Принимаются все превентивные меры для того, чтобы не допустить распространение заболевания, провести отчуждение и уничтожение свинопоголовья. По законодательству существует только такой метод борьбы с АЧС. От данного заболевания нет ни лекарств, ни вакцин. Возможны только профилактические мероприятия – это нескармливание свиньям пищевых отходов, а только отходов, прошедших термическую обработку, а также безвыгульное содержание. То есть принятие превентивных мер, которые помогут не допустить распространение чумы», – сказал Сергей Владимирович.

Просмотров всего: 415

#животные #здоровье #происшествия #чума свиней

распечатать


В России и мире

В Испании у детей развивается «синдром оборотня»
Происшествия

В Амурской области мать заподозрили в жестоком обращении с маленькой дочерью
Происшествия 1

В ЕАО на тягач дальнобойщика из Амурской области рухнул столб
Наводнение 2019

В Амурской области в первую очередь провакцинируют пострадавших от наводнения
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Kotik2011

    Kotik2011
    25 минут назад

    Распространение чумы - рукотворное, и эти руки нужно рубить, по самые плечи.

  • Таранов

    Таранов
    1 минута назад

    Это всё через корм проиходит

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь