В Испании у детей развивается «синдром оборотня»

В Испании у 17 детей развился «синдром оборотня», при котором наблюдается повышенный рост волос по всему телу. Все пострадавшие принимали средство от облысения, которое перепутали с препаратом для пищеварения.

Врачи прописали детям омепразол для нормализации пищеварения. Фармацевтическая компания Farma-Química Sur SL заказала его в Индии, но перепутала при фасовке с препаратом, который помогает людям бороться с облысением.

После этих случаев продукцию Farma-Química изъяли из продажи. У компании приостановили лицензию. Теперь у нее есть полгода, чтобы представить властям план дальнейших действий, иначе им будет запрещено вести фармакологическую деятельность.

«У моего сына появились волосы на лбу, щеках, руках и ногах. У него были брови взрослого человека. Было очень страшно, потому что мы не знали, что с ним происходит», – цитирует «360» Анжелу Селлес, мать шестимесячного Уриэля.

Еще одна жительница той же провинции, которая не захотела называть своего имени, прошла с трехмесячным сыном нескольких врачей, чтобы выяснить причины роста волос у него на теле.

«Мы пошли к педиатру, и он сказал, что это может быть что-то генетическое или связанное с метаболизмом. Нам пришлось пройти несколько специалистов, чтобы исключить очень редкие синдромы и заболевания», – рассказала она в анонимной беседе.

Медицинские чиновники взяли пробы из оригинальной партии омепразола, поступившего из Индии, и лекарство было «в идеальном состоянии». Проблема, по его словам, возникла, когда препарат разделили на более мелкие партии.

В процессе фасовки произошла серьезная путаница, и детский препарат перепутали с миноксидилом, пояснил он.

Всего было изъято свыше 50 партий омепразола, попавшего в 30 аптек.

Пострадавшие семьи выразили возмущение случившимся. По словам одной из матерей, чей ребенок заболел «синдромом оборотня», у него в результате пострадала печень.

По мнению врачей, лишние волосы выпадут через неопределенный промежуток времени, специфических средств не потребуется.