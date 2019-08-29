В Амурской области мать заподозрили в жестоком обращении с маленькой дочерью

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В Ивановке Ивановского района Амурской области органы опеки инициируют возбуждение уголовного дела по факту жестокого обращения матери с полуторагодовалой девочкой. Гнев женщины вызвала детская шалость. Семья находится в группе риска.

У правонарушительницы есть и другие дети, причем старший из них живет с бабушкой. Дети изъяты у матери и находятся в учреждении здравоохранения. Сейчас специалисты изучают материалы, относящиеся к делу.

Свидетелем инцидента стала знакомая семьи, которая также будет привлечена к ответственности.

«Мы призываем всех жителей области: если вы знаете о случаях жестокого обращения с детьми, незамедлительно сообщайте о них по телефону горячей линии: 8(4162) 200-213 или звоните в отдел опеки и попечительства несовершеннолетних министерства социальной защиты по телефону: 200-280», – обратилась к амурчанам министр Наталья Киселёва.