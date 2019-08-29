В ЕАО на тягач дальнобойщика из Амурской области рухнул столб

Вечером в среду, 28 августа, в ЕАО произошел инцидент, который вызвал затруднения в движении по федеральной трассе «Амур». Бетонный столб рухнул на тягач Volvo дальнобойщика из Амурской области. Травм мужчина не получил, однако пожелал прервать рейс, чтобы оформить ДТП.

К обрушению столба оказался причастен водитель другой машины — КамАЗа, который задействован на ремонте дороге в Смидовичском районе, в километре от места этого ЧП. Шофер самосвала, в очередной раз освободив кузов, двинулся за очередной партией груза.

Как пишет DVHAB.RU, то ли мужчина забыл опустить его, то ли грузовая платформа самопроизвольно поднялась в пути. Козырьком кузова едущий КамАЗ задел электролинию, растянутую над дорогой. Провода оказались прочнее.

«Он цепляет эту линию, провода натягиваются, столб на обочине подламывается и падает прямо на меня. Грохнул по кабине. Я к тому времени почти остановился, скорость небольшая была. Самосвал проехал еще чуть вперед, он понял, что что-то не так», — объяснил дальнобойщик Евгений.

В результате ЧП остались без света несколько магазинов, расположенных на другой стороне дороги. Оборванный кабель был протянут именно к ним. Кроме того, встало движение большегрузов, поскольку крупногабаритные машины не могли проехать под провисшей и частично лежащей на дороге линией.

К настоящему времени движение по автодороге восстановлено, столб с машины дальнобойщика убран. За ошибку шофера КамАЗа заплатит страховая компания.