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29августа
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Заканчивается монтаж первой закрытой площадки для мусора в Благовещенске

Заканчивается монтаж первой закрытой площадки для мусора в Благовещенске

В частном секторе на улице Горького в Благовещенске установят три площадки закрытого типа для сбора отходов. Монтаж первой из них уже заканчивается. Работы проводят специалисты ООО «ПКП Ритм».

Сейчас завершается монтаж контейнерной площадки в районе пересечения улиц Горького и Артиллерийской: установлено ограждение, монтируется крыша и воротные створки. Каждая площадка будет оборудована двумя мусорными контейнерами на колесах. К устройству остальных площадок подрядчик приступит в ближайшие дни.

«Раньше в этих районах контейнеры стояли вблизи домов, и мусоровозам было проблематично забирать мусор. Приходилось проезжать к ним прямо по зеленой зоне. Новые площадки устанавливаются вдоль дороги, что существенно облегчает работу мусоровозов. Кроме того, все площадки оснащены крышей и воротами, чтобы мусор не разлетался по округе», – рассказал представитель подрядчика.

Всего в этом году в Благовещенске будет благоустроено более 230 контейнерных площадок как в центральной части города, так и в отдаленных районах.

Всего на обустройство и модернизацию таких участков выделено более 13 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.

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#мусор

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    26 минут назад

    зачем??? (закрытые) есть площадки есть контейнера, просто чаще вывозите и всё!!! для чего плодить этих ООО Ритм??? своя конторка при управляйке или полигоне? раз там всем хватает значит жильцы явно переплачивают, не помню когда кто-то работал бесплатно!!!

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