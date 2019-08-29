Заканчивается монтаж первой закрытой площадки для мусора в Благовещенске

В частном секторе на улице Горького в Благовещенске установят три площадки закрытого типа для сбора отходов. Монтаж первой из них уже заканчивается. Работы проводят специалисты ООО «ПКП Ритм».

Сейчас завершается монтаж контейнерной площадки в районе пересечения улиц Горького и Артиллерийской: установлено ограждение, монтируется крыша и воротные створки. Каждая площадка будет оборудована двумя мусорными контейнерами на колесах. К устройству остальных площадок подрядчик приступит в ближайшие дни.

«Раньше в этих районах контейнеры стояли вблизи домов, и мусоровозам было проблематично забирать мусор. Приходилось проезжать к ним прямо по зеленой зоне. Новые площадки устанавливаются вдоль дороги, что существенно облегчает работу мусоровозов. Кроме того, все площадки оснащены крышей и воротами, чтобы мусор не разлетался по округе», – рассказал представитель подрядчика.

Всего в этом году в Благовещенске будет благоустроено более 230 контейнерных площадок как в центральной части города, так и в отдаленных районах.

Всего на обустройство и модернизацию таких участков выделено более 13 миллионов рублей из областного и городского бюджетов.