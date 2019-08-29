В Благовещенском доме-интернате для пожилых и инвалидов мечтают облагородить территорию

В Благовещенском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов надеются найти спонсора, который поможет учреждению облагородить территорию. На 3,5 гектара можно сделать летнюю эстраду, положить дорожки для прогулок, установить тренажеры и оборудовать площадку под игру в городки для колясочников.

Сейчас в учреждении постоянно живут 230 человек. Это пожилые люди и инвалиды со всей Амурской области. Возраст проживающих в доме-интернате – от 50 с небольшим лет и старше. На данный момент шестеро перешагнули 90-летний рубеж. В основном это люди с инвалидностью, которые нуждаются в уходе и не всегда могут сами себя обслуживать.

«Принято считать, что человек с ограниченными физическими возможностями прежде всего нуждается в уходе и качественной медицинской помощи. Но времена изменились: люди хотят как можно дольше оставаться социально активными, чувствовать свою значимость в обществе. Им неинтересно просто занимать койко-место – их интересуют события, они хотят заниматься творчеством, посещать музеи и концертные залы, делиться опытом с молодым поколением», – говорят в доме-интернате.

Здесь стараются не просто ухаживать за своими постояльцами, но и организовать для них интересное времяпрепровождение, занятия по душе. «Три года назад ветерану войны делали ремонт в квартире, и на время ремонта дедушку поместили к нам. И когда ему отремонтировали квартиру, он не стал возвращаться, остался у нас! У него был день рождения, мы его поздравили, а он говорит – сделайте мне подарок, чтобы я остался в вашем учреждении! И мы его оставили. Все-таки общение и уход играют решающую роль», – рассказывает директор Благовещенского дома-интерната.

«Ситуации, в результате которых люди приходят к нам, бывают разные, нередко тяжелые. Человек теряет всех родственников, остается один. Или дети из-за жилищных условий принимают решение поместить в интернат мать или отца. Но мы стараемся, чтобы человеку жилось у нас комфортно», – продолжает Петр Пыткин.

За время существования дома-интерната здесь образовалась не одна семейная пара. А еще здесь вспоминают историю счастливого обретения родных. Об одной такой истории рассказывало и Амур.инфо.

Каждый месяц в доме-интернате появляются и временные жильцы. Как правило, на время ремонта или отъезда амурчане определяют в учреждение пожилых родственников. Для них оборудованы палаты повышенной комфортности. Особенно они пользуются спросом в летнее время, говорят в учреждении.

Здесь надеются воплотить в жизнь давние планы и облагородить территорию возле дома-интерната. На 3,5 гектарах расположена сосновая роща и грушевый сад. «Есть дизайнерское решение, но нет денег. Ищем спонсора или мецената, который бы нам в этом деле помог. Тогда у нас появится площадка для игры в городки, тренажеры, летняя эстрада… Чтобы воплотить в жизнь хотя бы часть проекта, нужно более 1 миллиона рублей», – поделился с Амур.инфо руководитель учреждения.