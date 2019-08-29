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Амурчане рассылают кровавое видео из Находки

Амурчане рассылают кровавое видео из Находки

В редакцию ИА «Амур.инфо» несколько человек прислали видеозапись с места взрыва гранаты в жилом доме. Амурчане пересылают это видео по мессенджерам. Утверждается, что взрыв произошел в Благовещенске. Амур.инфо опровергает эту информацию.

На видео снята квартира, пол которой залит кровью. На кухне лежат два человека, женщина с открытым переломом ног сидит в углу. Судя по всему, пострадавшая в сознании – она стонет, отвечает на вопросы медиков.

Запись ведется сотрудником скорой помощи, возможно, с использованием мобильного видеорегистратора. Медики обсуждают, как оказать первую помощь пострадавшим. В разговоре упоминается название улицы – Заводская. Возможно, именно поэтому некоторые амурчане решили, что речь идет о Благовещенске, где тоже есть улица Заводская.

В полиции Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что взрыв гранаты в квартире действительно был, но в Находке. ЧП произошло в понедельник, 26 августа, на первом этаже дома № 16 по улице Заводской в Находке Приморского края.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, в помещении общей кухни жилого дома в городе Находке произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате которого погибли два человека – оба мужчины в возрасте 57 лет. Еще два человека получили травмы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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#Дальний Восток #происшествия

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