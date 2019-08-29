В борьбу за трон Пугачевой вступили Бузова и Вайкуле

На творческом вечере композитора Игоря Крутого, который прошел в рамках Международного музыкального конкурса «Новая волна», Примадонна разрешила коллеге по цеху исполнить свой хит "Живи спокойно, страна!". А уже после выступления Алла Пугачева похвалила Светлану, переиначив текст песни.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени. Ну извини», – сказал Алла Борисовна на камеру, указывая при этом на Лободу. Многие восприняли это как знак того, что Лобода заменит Пугачеву на отечественном Олимпе.

Но большинство не уверены, что Светлана единственная, кто может претендовать на уровень Примадонны. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что конкуренцию певице может составить Ольга Бузова. Общественник уверен, что у Пугачевой и Бузовой много общего.

«Эти игры в преемники и в преемницы Примадонны прилично забавляют. Только я не понимаю, а почему весь дискурс свелся к украинке Светлане Лободе и латвийке Лайме Вайкуле. А что у нас в России совсем плохо с преемницами? Если посмотреть на палитру нашего шоу-бизнеса, то по всем параметрам преемницей Аллы Пугачевой станет Ольга Бузова. Такая же пробивная, идет вечно напролом. Каждый из нас понимает, что именно эти качества Пугачевой ее возвысили. Так что Бузова будет преемницей, без вариантов. Можно ее даже не назначать. Она уже сама себя везде назначила», – сказал Вадим Манукян в беседе с корреспондентом «Дни.ру».

Не случайно Манукян вспомнил о Вайкуле, так как во время «Новой волны» она «заставила» Аллу Борисовну произнести фразу, что ее преемницей является именно латвийка Вайкуле. Это видео выложил в своем Инстаграме Максим Галкин.