В благовещенском центре «Доброта» с малышами от рождения до трех лет работают психолог и логопед

В центре «Доброта» города Благовещенска работает служба ранней помощи «Первый шаг». Там проводят бесплатную диагностику, а также коррекционные занятия с детьми с рождения до трех лет.

В службу обращаются родители по направлению врача, либо по собственной инициативе, когда малыш, по их мнению, отстает в развитии от сверстников. В этом случае специалисты сначала проводят диагностику, а в случае подтверждения подозрений – начинают работу. Как пояснили в центре, для проведения коррекционных занятий ребенку должно исполниться как минимум полгода.

Служба ранней помощи «Первый шаг» оборудована развивающей панелью «Симметрия», которая развивает оба полушария мозга, развивающим домиком, сундучком, настольным лабиринтом с трубкой, тактильными мешочками и музыкальным столом.

«Служба ранней помощи "Первый шаг" включает в себя пункты ранней психолого-педагогической помощи "Я сам" и логопедическую мастерскую "Азбука речи". В центре "Доброта" с детьми работают психолог и логопед в отдельной комнате, оборудованной многофункциональными комплектами, направленными на развитие общей и мелкой моторики, познавательной сферы, пространственной ориентации, различие базовых цветов, развитие навыков письма и рисования, звукоподражания, формирование эмоционально-волевой сферы ребенка», – рассказала директор ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» Оксана Подкорытова.

Также специалисты проводят квалифицированную работу по консультации родителей, наглядно показывают, как в повседневной жизни общаться с ребенком, чтобы закреплять и дополнять работу, проведенную в пункте ранней психолого-педагогической помощи, сообщает пресс-служба центра «Доброта».

«Игра со специальным оборудованием, которая находится в службе ранней помощи "Первый шаг" направлена на развитие мелкой моторики у ребенка, восприятие формы, развивает координацию рук, тактильные ощущения. Игра с музыкальным столом позволяет развить детям моторные навыки, слуховое восприятие, координацию движения, улучшает фонематический слух и фонематическое восприятие, восприятие формы и цвета», – рассказала психолог ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» Лариса Бабкина.

С начала 2019 года 36 детей от рождения до трех лет получили помощь психолога и логопеда в службе ранней помощи «Первый шаг» центра «Доброта».

Центр находится по адресу: город Благовещенск, улица Рабочая, 95. Записаться на занятия и получить всю информацию о работе службы ранней помощи «Первый шаг» можно по телефону: 8 (4162) 44-31-09. Для детей до трех лет занятия бесплатные.