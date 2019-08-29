«Город счастливых детей» откроется для юных благовещенцев в День знаний

Фото: Амур.инфо

Первого сентября юные и взрослые жители Благовещенска смогут познакомиться с работой творческих студий и кружков, записаться в клубные формирования, а также посетить разнообразные мастер-классы и стать участником интерактивных программ.

Презентация творческих объединений города Благовещенска пройдет на трех площадках: у Общественно-культурного центра, в Городском парке культуры и отдыха и набережной реки Амур.

На площади Общественно-культурного центра состоится традиционная акция «Город счастливых детей». С 13:00 муниципальные и коммерческие организации представят свои творческие коллективы. Гости смогут узнать больше о городских танцевальных коллективах, студиях инновационного творчества, учебных центрах для юных благовещенцев и других интересных организациях и объединениях. В рамках акции будут работать 11 молодежных интерактивных площадок.

Клуб лазертаг «Армада» выставит экипировку, которая используется во время проведения игр, и организует импровизированные дуэли для всех желающих.

Музыкальная школа «Музпросвет» познакомит с основами современной музыки, а каждый ребенок сможет себя представить настоящей суперзвездой. С помощью Portal VR дети и родители смогут погрузиться в мир виртуальной реальности.

Родители смогут записать детей и в спортивные секции. Более 20 спортивных объединений и федераций проведут мастер-классы и выступят с показательными выступлениями. Это и федерации рукопашного боя и киокусинкай-кан, и федерации бокса, айкидо, тайского бокса, военно-тактических игр, многие другие.

В Городском парке культуры и отдыха в 14:00 на эстраде парка начнется концертно-игровая программа. В это же время стартует традиционная акция по набору в творческие коллективы Городского дома культуры.

В 18:00 акция и праздничный концерт переместятся на набережную реки Амур в район ротонды. В рамках мероприятий Городской дом культуры и его отделения презентуют порядка 40 коллективов. В творческие объединения приглашаются участники от 3 до 80 лет, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Всего в Благовещенске около 250 творческих объединений, из них более 100 – в городских учреждениях культуры. Всего в столице Приамурья работают более 40 хореографических и инструментальных коллективов, порядка 60 вокальных, около 30 коллективов декоративно-прикладного и изобразительного искусства и столько же клубных формирований по интересам, театральных студий –18.