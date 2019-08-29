В Белогорске ввели режим ЧС из-за критического износа сетей

Фото: администрация Белогорска

К очередному режиму чрезвычайной ситуации в Белогорске привел критический износ сетей на центральной тепломагистрали и канализационном коллекторе. Предстоящий отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва, если в городе не примут меры по экстренному ремонту сетей.

«Есть две серьезные проблемы. Первая связана с прохождением отопительного сезона, вторая с канализационной системой Белогорска. Она напрямую влияет на состояние теплосетей», – заявил глава города Станислав Мелюков. При проведении гидравлических испытаний был признан аварийным центральный магистральный участок сети.

«Трубопровод отопления длиной 248 метров на центральном участке сети был признан аварийным, потому как на данном участке обнаружилась утечка, составляющая 60 кубометров в сутки, - пояснил главный инженер предприятия “Горэнерго” Роман Марасанов, – Так как данный участок пролегает под центральной улицей Ленина, а также в связи с тем, что от данной сети отапливается 11 многоквартирных домов, социальные объекты, было принято решение о производстве работ по шурфовке данного участка сети с целью определения полного его состояния».

Специалисты произвели три вскрытия и выяснили, что толщина стенок стальных магистральных трубопроводов в три раза меньше нормативных. Одна из причин этого в том, что теплотрасса периодически затапливается канализационными стоками, в связи с чем происходит ускоренная коррозия. По решению комиссии, сеть признали аварийной. Разработана предварительная сметная документация на строительстве новой теплотрассы с надземной прокладкой трубопровода.

«У нас сложилась очень серьезная ситуация на канализационно-насосной станции. В результате обрушения грунта произошло серьезное повреждение трубы, протяженностью 30 метров. В результате были вынуждены остановить подачу горячей и холодной воды, – рассказала заместитель генерального директора ООО “Водоканал” Надежда Литвиненко. – Данная авария была локализована в кратчайшие сроки. Было принято решение обследовать еще несколько участков сетей КНС. В ходе проверки выяснилось, что есть еще один аварийный участок, протяженностью 175 метров в районе улицы Ленина. На сегодняшний день износ КНС на этом участке сетей является причиной подтопления теплосетей. Проектное решение, как предотвратить аварию уже есть».

«Изношенная сеть канализации повлекла за собой ускорение старения тепломагистрали. Нерешение этого вопроса грозит нам серьезными проблемами, если авария случится зимой. Без воды могут остаться котельные, а это тепло в жилом фонде и соцобъектах. Необходимо принимать срочные меры», – высказал точку зрения глава Белогорска.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении о введении очередного режима ЧС. Закончить все ремонтные работы необходимо до начала отопительного сезона. По предварительной оценке, они обойдутся более чем в 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска