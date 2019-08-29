Наезд на пешехода в Благовещенске оказался снят на видео

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП произошло во вторник, 27 августа, в 18 часов на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Октябрьской. Женщина-водитель, управлявшая неустановленным автомобилем (предположительно Toyota Ractis темного цвета), при повороте налево не предоставила преимущество 16-летней девушке. Пешеход переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 2003 года рождения была травмирована, а водитель с места происшествия скрылась.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей случившегося или самого водителя. Информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД по номеру: (4162) 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо – проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – обращаются к амурчанам автоинспекторы.