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29августа
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Наезд на пешехода в Благовещенске оказался снят на видео

Наезд на пешехода в Благовещенске оказался снят на видео

Появилась видеозапись ДТП в Благовещенске, когда женщина на автомобиле совершила наезд на пешехода, а затем скрылась с места происшествия. Нарушительницу разыскивают.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ДТП произошло во вторник, 27 августа, в 18 часов на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Октябрьской. Женщина-водитель, управлявшая неустановленным автомобилем (предположительно Toyota Ractis темного цвета), при повороте налево не предоставила преимущество 16-летней девушке. Пешеход переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 2003 года рождения была травмирована, а водитель с места происшествия скрылась.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей случившегося или самого водителя. Информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД по номеру: (4162) 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо – проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – обращаются к амурчанам автоинспекторы.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    На меня так тоже наезжали.

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Номер есть? Что еще надо то, чтобы найти водителя?!

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Кретинов с каждым днем на дорогах все больше и больше.

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