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Дожди, местами с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа

Дожди, местами с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа
Фото: Амур.инфо

29 августа в южных и центральных районах Амурской области переменно облачно, дожди, местами с грозами. Ветер с северо-востока дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 19...24 градуса.

В северных районах кратковременный слабый дождь, ожидается местами. Возможна гроза. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 20...25 градусов.

В Благовещенске пройдет кратковременный слабый дождь. Ветер с северо-востока дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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