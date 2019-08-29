Дожди, местами с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 29 августа

Фото: Амур.инфо

29 августа в южных и центральных районах Амурской области переменно облачно, дожди, местами с грозами. Ветер с северо-востока дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 19...24 градуса.

В северных районах кратковременный слабый дождь, ожидается местами. Возможна гроза. Скорость северо-западного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 20...25 градусов. В Благовещенске пройдет кратковременный слабый дождь. Ветер с северо-востока дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова