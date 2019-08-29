Чиновников собираются лишать зарплаты за пьянство на работе: обзор прессы

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О том, что говядину премиум-класса из России будут отправлять на экспорт; о том, что изготовлена водка из зерна, собранного в чернобыльской зоне отчуждения, и о секретах испытаний атомной бомбы, пишут газеты. Прессу читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Для начала о том, о чем в «Российской газете». Здесь прямо на первой полосе начинается материал о том, что чиновников, замеченных на работе выпившими, будут лишать зарплаты. Правда, лишат не за весь месяц, а только за тот день, когда он был замечен. Такими нормами правительство предлагает дополнить законопроект, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. А если и на второй день будет замечен в нетрезвом виде, то и второй день не оплатят.

Еще в газете раскрыты секреты первых испытаний атомной бомбы – это произошло 70 лет назад, но лишение чиновников зарплат за пьянство – это, согласитесь, посильнее бомбы.

Также в номере

И еще много интересного в главной газете страны, например, вы узнаете, что Россия планирует поставлять на экспорт говядину премиум-класса. Судя по последним событиям, свинину поставлять не удастся.

Еще здесь говорится, что учителям, точнее учительницам, министерство просвещения разрешило сниматься (в данном случае речь о фотографировании) в купальнике.

Еще здесь про взятки и про самые богатые семьи, про фильмы Венецианского кинофестиваля… И так листал я газету, листал и столкнулся с продолжением материала о лишении зарплаты замеченных в пьянстве чиновников. В продолжении пишут, что если чиновник – ценный кадр, то ему могут просто посоветовать пойти проспаться.

Прочитав об этом и глубоко задумавшись о гуманности наших законов, я раскрыл другую газету.

Полный абзац

Другой газетой оказался еженедельник «Аргументы неделi», где экономист Делягин рассуждает о том, кого теневые хозяева готовят на смену Путину (свят, свят! Повторяю, это не я, это Делягин! Это газета «Аргументы неделi»), о бесполезном роботе-кукле по имени Федор, а также об инициативе премьера Медведева установить 4-дневную рабочую неделю. Экономист Делягин открытым текстом говорит, что медведевская идея выдает в Дмитрии Анатольевиче человека, который никогда не работал.

После прочитанного я отложил газету, как чумную (это ж такое написать про наших руководителей!), и прошу соответствующие органы учесть моё правильное поведение.

Вам статья

Со вздохом облегчения беру в руки «Амурскую правду». Хотя особых поводов для радости и здесь нет. Рассказывается о возможных последствиях африканской чумы, об убытках, с ней связанных, о возможности обнаружения заболевания на ранних стадиях и о том, сколько должен держаться запрет на свиноводство – какая уж тут радость.

Или вот увидел на рекламе, на официально, если я правильно понимаю, утвержденном бланке, указание места проведение спектакля «Амурской осени» – «Драм театр». Именно так, раздельно: «Драм театр», и тоже не увидел повода для радости.

А разве можно радоваться, читая, что браконьеры выловили гигантскую краснокнижную калугу?! Ну разве что за браконьеров, которых, как я понял, не поймали.

Единственное, что вселило в меня оптимизм, – вынесенные в первостраничный анонс слова губернатора области Василия Орлова: «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее».

На посошок

И в завершение – «Комсомольская правда». Здесь о том, ждать ли в России новой революции (эксперты сравнивают август 1991-го и август 2019-го. Короче, ждать-то можно, но ее не будет). Еще здесь о том, как глобальное потепление ударит по кошельку. Сильно ударит: холодильникам придется работать на полную мощность, а это обойдется в копеечку!

Но самое, на мой взгляд, самое – это то, что в Чернобыле начали выпускать водку из радиоактивного зерна! Представляете: выпил – и светишься! Ай, хорошо!